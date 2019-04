Le Pakistan a augmenté le nombre de ses forces de sécurité le long de sa frontière commune avec l’Iran dans le cadre d’un accord bilatéral visant à renforcer la sécurité dans la région, a déclaré le général Asif Ghafoor, porte-parole de l’armée pakistanaise.

Lors d’une conférence de presse lundi, M. Ghafour a déclaré que les forces de l’armée pakistanaise avaient été déployées pour renforcer la sécurité aux frontières.

« Nous avons non seulement augmenté le nombre de nos forces le long des frontières avec l’Iran, mais également adopté des mesures préventives contre toute attaque terroriste ou criminelle dans la région», a-t-il déclaré.

Le porte-parole de l’armée du Pakistan a ensuite ajouté que les gardes-frontières pakistanais, également connus sous le nom de FS, sont chargés de la sécurité de la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan. « Les forces ont déjà été déployées dans la région », a-t-il ajouté.

Le haut responsable militaire a également déclaré que l’armée pakistanaise avait divisé pour la première fois ses gardes-frontières en deux groupes du Nord et du Sud, précisant que « le groupe du Sud est chargé de protéger les frontières communes avec l’Iran ».

En réponse à une question sur le sort des gardes-frontières iraniens enlevés, il a indiqué que pour le moment, il n’y avait aucune information à ce sujet.

« Le mois dernier, les forces de sécurité pakistanaises ont reçu des informations de sources inconnues selon lesquelles les gardes-frontières iraniens enlevés auraient été transférés au Pakistan par des groupes terroristes. Nous avons lancé une opération contre les terroristes et libéré certains des gardes. Mais malheureusement, nous n’avons pas encore d’informations sur le sort des autres gardes-frontières enlevés par les terroristes », a-t-il déclaré.

Le porte-parole a également décrit la frontière commune entre l’Iran et le Pakistan comme une frontière de paix et d’amitié et a ajouté que le Pakistan se sentait obligé de maintenir le calme à la frontière.

« La frontière commune entre l’Iran et le Pakistan n’est pas comparable à celle entre le Pakistan et l’Afghanistan. Nous ne sentons aucune menace du côté iranien de la frontière. Et le Pakistan et l’Iran ont établi une bonne coopération dans les opérations frontalières », a-t-il noté.

Lors de la visite du Premier ministre pakistanais Imran Khan en Iran au début du mois, les deux parties ont convenu de former une force de réaction rapide commune pour éliminer les groupes terroristes.

Dans le passé, l’Iran avait exhorté le Pakistan à s’attaquer au problème, proposant même de lancer en commun une opération militaire et une mission de collecte de renseignements pour localiser et éliminer les terroristes sur le territoire pakistanais.

Source: Press TV