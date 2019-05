La Première ministre britannique, Theresa May, a limogé son ministre de la Défense, Gavin Williamson, en raison de sa perte de confiance en lui à la suite de l’implication de celui-ci dans des fuites d’informations concernant la décision britannique d’autoriser l’équipementier chinois Huawei à participer au réseau 5G, a annoncé Downing Street mercredi 1er mai.

«La Première ministre a demandé ce soir à Gavin Williamson de quitter le gouvernement, après avoir perdu confiance dans sa capacité à assumer les fonctions de ministre de la Défense et de membre de son cabinet», a-t-on expliqué dans un communiqué.

Downing street a précisé qu’il s’agissait d’une fuite d’informations révélées lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale.

«La décision du Premier ministre a été prise après qu’elle a été informée de son comportement [de Gavin Williamson, ndlr] concernant une enquête sur les circonstances de la divulgation non autorisée d’informations provenant d’une réunion du Conseil de sécurité nationale».

Le communiqué ajoute que Theresa May remerciait «tous les membres du Conseil de sécurité nationale pour leur coopération sans réserve et leur franchise lors de l’enquête» et considérait «l’affaire comme close».

Gavin Williamson est remplacé par la ministre au Développement international, Penny Mordaunt.

Le désormais ex-ministre n’a pas tardé à réagir, niant toute complicité dans ces fuites.

Dans une lettre adressée à la Première ministre, dont il a publié une copie sur Twitter, il «nie énergiquement» avoir un rapport quelconque avec cette histoire et se dit certain qu’une «enquête formelle confirmerait» sa position.

Il dit également «apprécier l’offre de démission» qu’il ne peut cependant accepter, car cela signifierait que lui et son personnel assument leur part de responsabilité, «ce qui n’est pas le cas».

Gavin Williamson était devenu ministre de la Défense en 2017 après la démission soudaine de son prédécesseur Michael Fallon.

