‘Les bataillons israéliens qui oseront entrer au Liban, en cas de guerre, seront détruits devant les médias du monde entier Inchallah’, c’est ce qu’a affirmé, ce jeudi, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, en riposte aux pressions psycholgiques contre le Liban.

Lors d’un discours à l’occasion du 3ème anniversaire du martyre du leader de la résistance Mostafa Badreddine, alias Zoulifikar, il a affirmé qu’il faut se méfier de Daech. ‘Son projet a été vaincu, mais il a toujours une mission visant déstabiliser la région’. Sayed Nasrallah s’est en outre interrogé qui a transféré Daech en Afghanistan pour déstabiliser l’Asie, pointant du doigt les Etats Unis et l’Arabie.

Sur un autre plan, le numéro un du Hezbollah a appelé les Irakiens à se méfier de Trump qui a promis de s’accaparer du pétrole irakien. S’agissant du dernier discours de Trump à propos de l’Arabie saoudite, Sayed Nasrallah a affirmé qu’il déteste le roi saoudien de tout son cœur. ‘Mais quand j’ai entendu Trump en train de l’humilier, j’ai eu pitié de lui. Où sont les alliés de l’Arabie qui n’ont osé dire un mot ?

Voici les principaux points de son discours :

Tout d’abord, je voudrais féliciter et présenter mes condoléances à la famille du martyr et leader de la résistance Mostafa Badreddine.

Quand nous commémorons l’anniversaire des martyrs surtout ceux qui travaillaient dans l’ombre, pour des raisons de sécurité, c’est pour montrer aux gens les qualités de ces martyrs et tirer des leçons pour poursuivre leur voie.

Ce martyr leader faisait partie de la 1ère génération de la résistance. Il a débuté le travail dans cette voie depuis sa jeunesse.

Quand on parle de Sayed Mostafa, on évoque en plus de sa piété et son intelligence, combien il portait souci des problèmes et des souffrances de la nation. Sayed Mostafa et ses compagnons ont assumé leur responsabilité envers les peuples de la région et les souffrances de leur patrie depuis leur jeunesse. Ils se sont intéressés à l’occupation de la Palestine, la soumission de notre pays à l’hégémonie américano-israélienne…

Cependant, aujourd’hui au Liban, si tu porte des soucis pour les problèmes de la nation, ceci est vu d’un œil étrange par certains voire condamnable.

Quel est le péché que le Hezbollah a commis ? Il se soucie d’AlQuds, de la crise en Syrie, en Irak, au Yémen, ç Bahreïn et en Afrique du nord.

Parmi les caractéristiques de la résistance et du martyr Badreddine, c’est ce qu’ils refusent catégoriquement cette politique.

Ils ne connaissent pas la fatigue, le désespoir, ils sont confiant de pouvoir changer les équations et vaincre l’ennemi quelque soient les circonstances et les défis.

Ils ne craignaient pas l’occupation de la patrie, ils ont planifié et œuvré à la vaincre en débutant par des moyens très modestes.

A suivre

Source: AlManar