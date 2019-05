Selon le rapport de Vana News, Sergueï Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères, a déclaré à des journalistes à Tachkent qu’un groupe d’opposition à l’intervention US au Venezuela avait été formé aux Nations unies. La Russie espère que chaque jour, le nombre de pays respectant la Charte de l’ONU augmente.

« La question est très importante et on ne peut pas la négliger car nous cherchons à défendre les normes fondamentales du droit international qui sont faussées », a-t-il ajouté.

Le ministre russe des affaires étrangères a également démenti l’allégation des responsables américains sur l’implication de la Russie au Venezuela en soutenant Maduro.

Hier, dans une conversation téléphonique, les ministres russe et américain des affaires étrangères ont abordé la crise au Venezuela et, quelques heures plus tard, ils ont affirmé avoir averti leur homologue sur des interventions au Venezuela.

La Russie estime que les États-Unis, en s’ingérant dans les affaires intérieures du Venezuela, violent la Charte des Nations unies et cherchent à organiser une attaque militaire contre le Venezuela.

Les États-Unis soutiennent un coup d’État contre le gouvernement légitime de Caracas, demandant à Nicolas Maduro de se retirer.

Mardi 30 avril, Juan Guaido le président autoproclamé vénézuélien, a appelé ses partisans à se révolter contre le gouvernement de Maduro, en annonçant le soutien de l’armée.

À la suite de cette annonce, les rues de Caracas et de plusieurs autres villes du pays ont été la scène de conflits intenses.

Le chef de l’État vénézuélien, Nicolas Maduro a annoncé jeudi 2 mai que le coup d’État de Guaido avait échoué et que l’armée continuait à le soutenir.

Source: PressTV