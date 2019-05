En visite en Iran à la tête d’une haute délégation militaire, le commandant de l’aviation de l’armée de terre irakienne, le lieutenant Hamed al-Atiya, a rencontré ce jeudi 2 mai le général Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées de la RII, dans le cadre d’une série de réunions avec de hauts responsables militaires iraniens.

Qualifiant l’Irak de pays ami et frère, le général Baqeri a souligné la nécessité et l’importance du renforcement des relations stratégiques, militaires, techniques et industrielles entre l’Iran et l’Irak.

Se faisant l’écho du soutien indéfectible de l’Iran à l’Irak, Bagheri a déclaré que la sécurité et le développement de l’Irak et l’Iran ne font qu’un.

« Nous resterons à vos côtés en mobilisant toutes nos forces », a-t-il affirmé.

Évoquant la situation prévalant dans la région et les coopérations militaires entre les deux pays pour lutter contre le terrorisme, le chef d’état-major des forces armées de la RII, a qualifié l’Iran et l’Irak de « deux éléments de poids dans le monde musulman ainsi qu’en Asie centrale ».

Accompagné de hauts commandants de la défense antiaérienne et de la marine de l’armée irakienne, le lieutenant Hamed al-Atiya a pour sa part remercié la République islamique pour le soutien qu’elle a apporté à l’Irak dans la lutte contre Daech et le terrorisme takfiriste, soulignant : « Nous n’avons vu que de l’honnêteté de la part de l’Iran, tandis que nous vivions des expériences difficiles lors de la lutte contre Daech ».

« Le gouvernement irakien était sur le point de tomber, nos autres alliés nous avaient tous laissés tomber ; seuls nos frères iraniens étaient présents sur le champ de bataille », a-t-il ajouté en réclamant le renforcement des relations bilatérales.

Source: PressTV