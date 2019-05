La guerre américaine contre le Venezuela prend une nouvelle forme.

Selon l’expert militaire roumain Valentin Vasilescu, compte tenu du soutien que la Russie fournit au président vénézuélien Nicola Maduro, et qui a annihilé les effets de la supériorité de la technologie militaire américaine, le Président Donald Trump semble avoir abandonné l’option militaire pendant un certain temps.

Sans renoncer pour autant à ses efforts à renverser Maduro.

« L’efficacité de l’espionnage américain est minime, comme le prouve le coup d’état annoncé par le Président autoproclamé Juan Guaido le 30 avril et qui fut un fiasco total. Comme l’armée reste fidèle au Président Maduro, les forces pour les opérations spéciales des États-Unis ne peuvent pas introduire de grandes quantités d’armes au Venezuela », analyse Vasilescu, selon le site d’information Réseau international.

Dorénavant, révèle-t-il, les forces spéciales américaines ont recours à des opposants violents et armés, qui appartienent au monde du crime organisé et des gangs criminels vénézuéliens. Environ 900 criminels et des membres . Ces groupes disparates dans tout le pays ont maintenant pour mission de liquider les généraux de l’armée et les dirigeants politiques centraux et locaux du Venezuela.

Ce fut d’ailleurs le cas du général de brigade de l’aviation Silva Zapata qui a été tué le dimanche 5 mai dans une embuscade tendue par un groupe armé sur l’autoroute Magdaleno.