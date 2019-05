L’armée syrienne a lancé ce mardi 7 mai une bataille dans le nord et le nord-ouest de la province de Hama, aux confins avec la province d’Idleb, pour riposter aux infractions à l’accord de désescalade commises par les groupes terroristes qui occupent cette zone.

Durant ces derniers mois, ces groupuscules n’ont cessé d’attaquer des positions de l’armée syrienne ainsi que des régions civiles.

Selon la télévision libanaise al-Mayadeen Tv, des unités de l’infanterie de l’armée syrienne ont coupé la route d’approvisionnement entre les deux régions de Kfarnabouda et la citadelle Al-Madik, au nord de Hama et ont fixé deux positions à Tal Othmane et al-Banat, après en avoir délogé les miliciens.

Selon l’agence Sana, l’armée syrienne a visé des attroupements de miliciens de HTC aux abords des deux localités Kfarzita et AlAlrbaïne dans la province nord de Hama.

Ces derniers jours, des avions syriens ont réalisé plus d’une centaine de frappes visant des entrepôts, des quartiers généraux et des réseaux logistiques de terroristes qui contrôlent la zone démilitarisée située à la frontière entre les provinces d’Idlib et de Hama, d’après Sputnik

A noter que cette région limitrophe de la province d’Idleb est occupée par des milices jihadistes takfiristes qui font partie de la Coalition des milices Hayat Tahrir al-Cham (HTC) , dirigé par l’ex-front al-Nosra, branche d’Al-Qaïda en Syrie. Inscrite sur la liste onusienne des groupes terroristes, cette dernière a changé à deux reprises d’appellation, arguant avoir coupé les ponts avec Al-Qaïda. Ce qui ne l’a pas empêché d’ailleurs de rallier dans les rangs de HTC la milice de Hourras Eddine, qui affiche sans détour son ralliement avec Al-Qaïda.

Pour sa part, l’AFP a relayé la version de l’Observatoire syrien des droits de l’homme, une tribune médiatique de l’opposition syrienne pro occidentale aux sources non identifiées.

L’OSDH a fait état que les forces du régime ont pris ce mardi le contrôle d’une colline et de deux villages tenus par les jihadistes.

Il a aussi rendu compte de raids aériens d’une grande intensité effectués par des avions syriens et russes contre des villages d’Idleb ou de la province voisine de Hama, tuant 13 civils.

L’observatoire n’a toutefois pas évoqué l’attaque aux roquettes qui a visé la base russe de Hmeïmim dans la nuit de lundi à mardi. Ainsi que la localité de Jbeilé, située sur le littoral.

Selon le centre russe de réconciliation en Syrie 27 projectiles ont été abattus à l’aide de missiles Pantsir et Tor, avant même qu’ils ne s’abattent sur la base en question.

Les sites où étaient installées les plateformes des roquettes, à Jabal al-Zawiyé, dans la zone de désescalade d’Idleb ont été détruits via la force aérienne russe et l’artillerie de l’armée syrienne, indique aussi le centre russe. Selon lequel, la veille, deux attaques de 36 roquettes contre la base avaient été aussi repoussées.

Source: Divers