À la suite de récents affrontements entre les groupes de résistance palestiniens à Gaza et l’armée israélienne, de nombreux cas de maladies psychiatriques ont été signalés parmi les Israéliens, ont rapporté des médias israéliens.

Selon la chaîne d’information libanaise Al-Ahed citant la chaîne 12 de la télévision israélienne, des personnes touchées par la pluie des missiles des groupes de la Résistance palestinienne ont été traitées via des séances en téléconférence, faute d’assez de psychiatres.

Eli Beer, président de l’organisation United Hatzalah (Unis dans le secours), a déclaré que la situation au sud des territoires occupés était très mauvaise et que Tel-Aviv avait un lourd fardeau devant lui.

Il a ajouté qu’ils ont besoin d’un grand nombre de psychiatres en Israël pour aider les colons qui ont été touchés lors des récents affrontements.

Selon ce rapport, les colons des quartiers proches de la bande de Gaza continuent de subir les dommages causés par le récent conflit entre la Résistance et l’armée israélienne, dont le plus important est la maladie mentale.

Il existe de nombreux cas de maladies psychiatriques parmi le personnel de l’armée israélienne, ce qui a entraîné une augmentation du taux de suicide parmi les soldats israéliens.

Neuf soldats israéliens se sont suicidés en 2018 selon des chiffres publiés en janvier 2019 par l’armée du régime israélien.

Malgré les mesures préventives des responsables militaires, le nombre des tentatives de suicide parmi le personnel de l’armée israélienne reste très élevé.

La multiplication du nombre des soldats qui se donnent la mort inquiète vivement l’état-major de l’armée israélienne, surtout que les enquêtes n’ont permis de définir aucune cause précise à cette tendance.

En 48 heures de combats, près de 700 missiles ont été tirés contre les colonies du sud d’Israël et à mesure que le rayon des bombardements israéliens s’amplifiait, les frappes aux missiles visaient des cibles israéliennes plus distancées de Gaza et plus proches du centre d’Israël. Pour la première fois depuis 70 ans, les missiles palestiniens ont visé des maisons, des usines et des bâtiments dans les colonies et la presse israélienne évoque même l’incapacité dans certains cas à « se mettre à temps à l’abri ». En Israël, les médias restent trop vagues sur le bilan des dégâts, tandis qu’ils n’avancent qu’un bilan de 4 morts et de 115 blessés.

