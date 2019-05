Les unités balistiques de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont pris pour cible avec les missiles Zelzal-1 les positions des mercenaires saoudiens à Najrane, a rapporté la chaîne de télévision Al-Masirah.

Selon la source yéménite, elles ont tiré le mercredi 8 mai plusieurs missiles balistiques de type Zelzal-1 sur un lieu de rassemblements des mercenaires à la solde de la coalition de Riyad dans la ville saoudienne de Najrane, frontalière avec le Yémen, laissant des dizaines de morts et de blessés dans le rang des agresseurs.

Par ailleurs, une source militaire yéménite citée par Mehr News a fait état de la mort de plusieurs mercenaires soudanais dans le district de Hirane, dans le gouvernorat yéménite de Hajjah.

À la suite de la destruction par les combattants de l’armée yéménite et d’Ansarullah d’un véhicule blindé des mercenaires soudanais à Hirane, un certain nombre d’entre eux ont été tués.

Depuis quelques semaines, les forces yéménites poursuivent leur série d’opérations visant notamment les provinces du Sud saoudien. Leurs plus récentes opérations lancées à Assir et à Jizane ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles à la coalition saoudo-émiratie soutenue par l’Occident. Dans le Sud saoudien, l’heure est à la débandade pour Riyad.

En vue de faire pression sur le régime des Saoud et, à terme, de nettoyer des zones occupées dans le nord de la province yéménite de Saada, les forces conjointes yéménites envisagent à présent de prendre le contrôle d’une plus vaste zone du sud de la province saoudienne d’Assir comprenant al-Rabouah, al-Majazeh et le passage frontalier d’Aleb.

Une source militaire yéménite a déclaré le mardi 7 mai que les combattants d’Ansarullah avaient pris pour cible une position des mercenaires pro-saoudiens dans le district d’al-Masloub, appartenant à la province d’al-Jawf. Par ailleurs, un certain nombre de mercenaires ont été tués dans l’explosion d’une bombe déposée au bord d’une route menant à al-Khab wal-Shaaf, un district de la province d’al-Jawf.

Or, Riyad poursuit ses agressions contre les civils yéménites. Certains districts de la province yéménite de Hajjah ont été la cible de lourdes frappes des bombardiers de la coalition saoudienne.

La coalition accepte la condition d’Ansarullah sur Hodeïda

Il en est de même à Hodeïda (ouest), où les forces de la coalition ont violé la trêve en cours en bombardant plusieurs régions de cette ville portuaire. 2 enfants ont été blessés par ces frappes, a-t-on indiqué de sources yéménites.

Et puis en ce qui concerne l’accord de trêve conclu à Stockholm en décembre 2018 sur Hodeïda, l’émissaire onusien Martin Griffith a informé les autorités yéménites à Sanaa que la coalition saoudienne a enfin accepté leur condition sur la 1ère étape de l’application de cet accord. Les forces yéménites avaient accepté de se retirer des ports de Hodeïda, comme le stipule l’accord, mais avaient réclamé que ces installations vitales restent sous le contrôle des autorités présentes dans cette ville. La coalition qui refusait cette demande a enfin renoncé, révèle le quotidien libanais AlAkhbar.

Sources: PressTV + AlMasirah + AlAkhbar