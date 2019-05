Dans les régions syriennes qu’elles occupent, dans les deux provinces de Deir Ezzor et Raqqa, les milices kurdes de la coalition des Forces démocratiques syriennes font désormais l’objet d’attaques presque quotidiennes.

Le mercredi 8 mai une explosion a eu lieu dans le secteur oriental de la province de Deir Ezzor, à proximité d’un hôpital.

Une source des FDS a confirmé ce fait, indiquant que des inconnus ont visé via une moto piégée un de leurs barrages dans la localité al-Kachkiya, à 75 km de Deir Ezzor, tuant un milicien et blessant 6 autres.

La même source a rendu compte d’une autre explosion, également due à une moto piégée, et contre un autre barrage, dans le village al-Chahil, à 35 km à l’est de Deir Ezzor.

Plus tard, dans la nuit de mercredi à jeudi, des inconnus armés ont attaqué un troisième barrage des FDS, à proximité de la poste de la localité al-Tayané, toujours dans la province orientale de Deir Ezzor et des accrochages s’en sont suivis.

Simultanément, une quatrième attaque était perpétrée dans la province de Raqqa via un engin explosif. Elle a visé des miliciens kurdes du groupuscule Asayesh, branche militaire des Unités de protection du peuple kurde (YPG). Deux d’entre eux ont été grièvement blessés dans le sud de la ville de Raqqa lorsque l’engin a explosé au passage de leur véhicule sur une route menant vers le village Kasrat-cheikh, a indiqué une source des Asayesh.

Les kurdes, colonne vertébrale des FDS, ont libéré ces deux provinces syrienne de la milice wahhabite terroriste Daech, avec l’aide de la Coalition internationale conduite par les USA. Voulant y instaurer une certaine autonomie administrative, ils suscitent des doutes aussi bien chez le gouvernement syrien que chez le gouvernement turc qui les accusent de connivence avec les Kurdes turcs séparatistes du PKK.

Sources: Al-Watan, sites de l’opposition syrienne

Source: Divers