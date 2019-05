Les États-Unis ont frappé directement les convois du pétrole qui quittent Deir ez-Zor à destination d’autres régions syriennes. Soutenues par leurs supplétifs des Forces démocratiques syriennes (FDS), les forces américaines ont ouvert le feu, vendredi 10 mai, sur un bateau, appartenant au gouvernement syrien, qui transitait du pétrole dans l’Euphrate. Les USA croyaient pouvoir mettre au pas Damas via un boycott pétrolier draconien, mais il n’en est rien : l’Iran et la Syrie marquent là une victoire décisive.

Selon Deir ez-Zor Media Center (DMC), organe médiatique proche des FDS, les militaires US ont tiré des coups de feu en direction du bateau syrien qui naviguait dans l’Euphrate. Les États-Unis empêchent la Syrie d’importer du pétrole des pays voisins comme l’Irak sur fond des sanctions imposées par l’administration Trump à Damas, quitte à faire basculer la Syrie dans une crise énergétique. Ceci étant, Damas a bon dos. L’Iran qui se moque bien des sanctions US imposées à son secteur pétrolier, vient d’envoyer un premier chargement de pétrole en Syrie. Selon Al-Masdar News, la Syrie a reçu la semaine dernière ses premiers approvisionnements en pétrole iranien depuis six mois à bord de deux cargaisons, dont une en provenance d’Iran.

Certains rapports montrent que du carburant iranien est arrivé en Syrie le 5 mai. L’arrivée d’une première cargaison de pétrole iranienne en Syrie, alors que Washington a refusé de prolonger les exemptions sur les sanctions visant le pétrole iranien, est une double victoire à la fois pour l’Iran mais aussi pour la Syrie.

Les États-Unis avaient mis en garde contre les risques importants liés aux sanctions imposées par les États-Unis aux parties impliquées dans les expéditions de pétrole au gouvernement syrien, et avaient décrit en détail les « pratiques d’expédition trompeuses » utilisées pour livrer du pétrole en Syrie. Or ils viennent de subir une royale déculottée, note un expert des questions pétrolières à Téhéran. « D’où sans doute cette attaque frontale contre les bateaux qui transitent le pétrole syrien à travers la Syrie », ajoute l’expert.

Le pétrole iranien vient à nouveau d’arriver en Syrie alors que l’Iran, l’Irak et la Syrie s’apprêtent à créer leur propre banque pour financer la route reliant l’Iran à la Syrie via le territoire irakien. Il s’agit d’un plan visant à contrer les sanctions de Washington contre l’Iran et la Syrie, sanctions qui visent néanmoins dans l’un de ses multiples volets à asphyxier l’économie syrienne et à contrer les investissements iraniens dans le secteur pétrolier de la Syrie. L’Iran, l’Irak et la Syrie viennent ainsi décider de créer une banque commune avec pour mission de financer la construction de la liaison ferroviaire reliant l’Iran à la Méditerranée via le sol irakien.

Source: PressTV