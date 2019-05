Le journal Times of Israel s’est penché dans un article sur les missiles tirés depuis la bande de Gaza en direction des colonies israéliennes.

Dans un article intitulé « Pourquoi le Hamas est toujours actif à Gaza », Times of Israel a écrit : « Les Israéliens entameront probablement un nouveau cycle de guerre d’ici quelques années, mais ils ne font pas attention au fait qu’après chaque attaque le Hamas est encore mieux armé. »

« Le Hamas a commencé par développer des missiles Qassam, qui sont capables d’atteindre Sdérot, avant de fabriquer des missiles Grad, qui ont une portée de 40 kilomètres et sont capables d’atteindre Beer-Sheva. Mais ce qui a retenu l’attention de Tel-Aviv, c’est un missile plus grand, appelé Khaibar M-302. Ce missile a été conçu à partir de roquettes chinoises WS-1. En 2014, le Hamas a utilisé ce missile contre Afula », lit-on dans ce rapport.

« Le Khaibar M-302 est une version améliorée du WS-1. Il est capable d’atteindre Tel-Aviv. Ce qui est encore plus important, c’est ce qui arriverait après un impact de ce missile. Ce missile possède une tête de 150 kg et peut détruire tout un bâtiment. Même s’il ne le détruit pas complètement, il le rend inhabitable. Avec une marge d’erreur de 1 %, la précision de ce missile est suffisante pour frapper Tel-Aviv. La densité de bâtiments à Tel-Aviv est si élevée que près d’une roquette sur deux atteindra sa cible », a ajouté Times of Israel.

« Cela veut dire que si des centaines de missiles Khaibar M-302 sont tirés en direction de Tel-Aviv, le résultat sera le même que ce qu’a vécu Londres pendant la campagne de bombardement du Royaume-Uni entreprise par l’Allemagne entre 1940 et 1941 dans le cadre de la bataille d’Angleterre, où plus d’un million d’habitations ont été détruites ou gravement endommagées et quelque 40 000 personnes ont trouvé la mort, dont 20 000 Londoniens.

Les avions de combat israéliens ont bombardé vendredi dernier dans l’après-midi des zones dans la bande de Gaza. Les combattants de la Résistance ont tiré en représailles des roquettes en direction des territoires occupés.

Les forces de la Résistance ont lancé, en l’espace de deux jours, environ 700 missiles en direction des territoires occupés, infligeant de lourds dégâts.

Le régime israélien prétend toujours que son système Dôme de fer est en mesure de faire face aux missiles de la Résistance, mais jusqu’à présent, tout indique que ce système n’a pas été à la hauteur.

Après la récente attaque au missile de la Résistance, Tel-Aviv a une nouvelle fois prétendu qu’il avait intercepté un grand nombre de ces missiles avec son Dôme de fer, mais les rapports diffusés par certains médias et certaines autorités israéliennes témoignent de l’incapacité de ce système à faire face aux missiles de la Résistance.

Les Brigades Ezzeddine al-Qassam, bras armé du Hamas, ont déclaré dans un communiqué qu’elles ont réussi à perturber le bouclier du Dôme de fer en tirant simultanément des dizaines de missiles.

Source: Avec PressTV