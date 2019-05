En pleins affrontements entre les forces irakiennes et Daech, certains courants politiques au parlement irakien ont fait part d’un nouveau complot américain visant à renverser le gouvernement d’Adel Abdel Mahdi.

Les forces de l’armée irakienne, soutenues par les combattants du comité de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi), ont récemment mené une vaste opération militaire contre les résidus du groupe terroriste de Daech dans la province de Salaheddine au nord de Bagdad.

Des médias irakiens ont annoncé que les forces irakiennes suivent pour le moment leur opération militaire sur l’île de Salaheddine pour en repousser les Takfiristes.

Selon des sources d’information, l’armée irakienne suit en même temps une autre opération militaire contre les éléments de Daech dans la province de Ninive.

Le commandant de l’opération conjointe des forces armées irakiennes, Sa’ad Harbiya, a affirmé :

« Les militaires des Hachd al-Chaabi, appuyés par les forces de l’air, s’en sont pris aux positions des Daechistes sur l’axe nordique de la province. » ;

« L’opération militaire à Salaheddine vise à démanteler les groupuscules proches de Daech ainsi que les cellules dormantes de ce groupe terroriste dans la région montagneuse de Jabal Hamrin ».

Depuis l’opération de nettoyage de l’île de Salaheddine, les forces irakiennes ont obtenu des percées remarquables dont la libération de 10 villages. Des responsables des services de renseignement irakiens ont quant à eux indiqué que les combattants des Hachd al-Chaabi avaient réussi à récupérer des centaines de kilomètres de la région désertique de Salaheddine.

Bien conscientes du fait que certains agissements sporadiques des résidus du groupe terroriste dans l’île de Salaheddine pourraient rétablir l’insécurité dans le pays, les forces irakiennes ont orchestré de nouvelles opérations près de la capitale et dans les zones frontalières.

Cependant, les États-Unis ne semblent pas aimer la fin de Daech en Irak. Dans un moment où le gouvernement et l’armée irakiens sont déterminés à éliminer pour toujours Daech, les États-Unis semblent pourtant lancer un nouveau jeu dans le but de renverser le gouvernement irakien. Certains partis politiques irakiens ont confirmé la nouvelle concernant un projet américain de renversement du gouvernement d’Adel Abdel Mahdi. Mais selon eux, la Maison Blanche a beau provoquer une nouvelle crise politique en Irak, le gouvernement et le peuple irakiens sont désormais résolus à mettre à la porte et Daech et les forces américaines.

Source: Avec PressTV