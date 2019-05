Mercredi 15 mai, une unité d’élite de l’armée syrienne, les Forces du Tigre, ont mené une opération réussie contre les terroristes du Front al-Nosra dans le nord-ouest de la province de Hama, a raconté à Sputnik Ali Taha, un de ses officiers commandants.

«Nous avons lancé une opération d’offensive contre les terroristes retranchés dans le village d’al-Hweiz. Il y a trois mois, ces terroristes ont attaqué le village de Rusif. Nous leur avons proposé de régler la question à l’amiable et de manière polie. Ils ont refusé. Alors nous les avons éliminés», a détaillé Ali Taha sur le déroulement de l’opération.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’artillerie de l’armée syrienne a ouvert le feu sur les terroristes campés à al-Hweiz.

Dans la journée du mercredi 15 mai, l’armée syrienne a annoncé la libération de ce village. La veille, les terroristes d’al-Hweiz ont été encerclés suite à la libération du village de Hamra, de l’aérodrome d’al-Shiraï et de champs agricoles.

L’unité des Forces du Tigre doit son nom à son commandant, le général Souheil al-Hassan, surnommé le Tigre. Elle a mené plusieurs dizaines d’opérations militaires réussies partout en Syrie. En août 2017, le Tigre a été décoré d’un sabre d’honneur et une lettre de remerciement du ministre russe de la Défense lui a été remise à la base de Hmeimim. En Syrie, cette unité et son commandant sont considérés comme des héros et sont source de fierté.

Source: Sputnik