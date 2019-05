Le chef de la délégation nationale, Mohammad Abdel Salam, s’est pris contre le porte-parole de la coalition saoudienne- qui après chaque massacre- se vante d’avoir réalisé un acquis militaire- au moment où le monde entier voit les restes des enfants et des femmes en train d’être retirés des décombres.

Abdel Salam a qualifié d’insolence les déclarations de Turki al-Maliki.

Et d’ajouter: « le massacre de Sanaa prouve une nouvelle fois l’échec militaire et politique des forces de l’agression (coalition) et leur incapacité à riposter aux opérations de l’armée yéménite et d’Ansarullah ».

Le ministère yéménite de la Santé a affirmé que 6 civils, dont 4 enfants et deux hommes, membres d’une même famille sont tombés en martyr et 71 autres, dont 27 enfants et 17 femmes, ont été blessés suite à des frappes saoudiennes, le jeudi 16 mai, contre des quartiers résidentiels à Sanaa.

La frappe saoudienne a également visé le bâtiment du ministère yéménite de l’Information et le domicile du président de l’Association des journalistes.

Le nombre de victimes risque de s’alourdir en raison de la pénurie de médicaments et d’équipements médicaux, en raison du blocus saoudien qui dure depuis plus de 50 mois.

Le ministère yéménite de la Santé a condamné dans les termes les plus vifs ce crime commis par la coalition saoudo-émiratie, qui bénéficie du soutien flagrant des États-Unis et du Royaume-Uni. Selon cette instance yéménite, les agresseurs saoudiens et émiratis massacrent les citoyens yéménites sans défense au su et au vu de l’ONU et des organismes affiliés à cette organisation internationale.

« Contrairement aux allégations de la coalition d’agression saoudienne, qui prétend avoir ciblé une zone militaire consacrée à la fabrication de drones, il s’agissait d’une zone résidentielle peuplée. Nous appelons les Nations unies et toutes les instances internationales à se rendre sur place pour ouvrir une enquête sur ce crime et dévoiler la vérité au monde entier », a déclaré le ministère yéménite de la Santé.

La chaîne d’information saoudienne Al-Arabiya a reconnu dans un rapport que les zones résidentielles les plus densément peuplées au centre de Sanaa ont été bombardées à l’aveuglette et que de nombreuses maisons ont été rasées.

Dirigeant une coalition constituée de ses alliés, l’Arabie saoudite mène depuis 2015 une guerre contre le Yémen et lui a imposé un blocus tous azimuts dans le but de ramener au pouvoir l’ancien régime d’Abd Rabbo Mansour Hadi qui avait démissionné en raison du mécontentement populaire et s’était enfui à Riyad.

Cette guerre d’usure s’est soldée par la mort de plus de 56 000 personnes. Elle a également eu de lourdes conséquences sur les infrastructures du pays, y compris hôpitaux, écoles et usines.

Sources: AlMasirah + PressTV