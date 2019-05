Les effectifs de l’armée et les combattants d’Ansarullah du Yémen ont fait, jeudi 16 mai, une avancée importante et sans précédent sur le front de Dhaleh dans le sud. Ils ont repris le contrôle des positions stratégiques et des centres appartenant aux mercenaires de la coalition saoudienne à Qataba et à Senah.

Selon la chaîne arabophone iranienne Al-Alam, les deux provinces de Dhaleh et al-Bayda sont sur le point d’être nettoyées de la présence des mercenaires de la coalition.

L’étau se resserre autour des agresseurs depuis le nord et l’ouest des régions libérées et l’est d’al-Bayda.

L’armée et Ansarallah mènent une lutte sans relâche pour nettoyer la montagne d’al-Ar qui surplombe la région d’al-Yafa située dans la province de Dhaleh. Une fois que cette localité sera sécurisée, les opérations de nettoyage pourront débuter.

Les forces yéménites continuent à enchaîner les victoires sur les mercenaires à Dhaleh et les zones adjacentes de Damt, al-Fakher et Qataba ont été sécurisées. Mais des batailles font rage autour de Senah. Jeudi, les bâtiments du gouvernorat de Senah ainsi que son département de la sécurité ont été également nettoyés.

La coalition saoudienne pilonne toujours des zones résidentielles à Qataba et sa banlieue.

« Les habitants de Qataba ont salué la libération de leur ville par les combattants yéménites. Les agresseurs qui sont en colère contre les Yéménites n’ont pas hésité à démolir leurs maisons où vivaient les enfants et les femmes », a déploré Karrar al-Zarri, l’un des commandants impliqués sur le front de Dhaleh.

Par ailleurs, au-delà des frontières les forces yéménites ont mené une offensive d’envergure contre les positions des mercenaires de la coalition à Jizane (sud de l’Arabie). Les combattants de l’armée et d’Ansarullah ont également avorté une progression des mercenaires sur le même front. Une source militaire yéménites a fait état ‘des pertes humaines dans les rangs de l’ennemi’.

Sources: PressTV + AlMasirah