Avec le lancement de la bataille destinée à libérer la province d’Idleb et les environs dans les provinces avoisinantes est apparue une nouvelle panoplie d’armements entre les mains de l’armée syrienne.

Selon le site de la télévision iranienne arabophone a l-Alam, l’un d’entre eux du nom de Sarab (Mirage en français) équipe désormais les chars syriens. Il leur permet de renforcer leur système de protection et existe déjà en trois générations Sarab1 et sarab2 et Sarab3.

Fabriqué localement, Sarab est un système de brouillage optoélectronique qui neutralise les signaux de contrôle des missiles anti tank et les oblige à changer de trajet.

Selon un journal russe spécialisé dans les armements, ce système est parvenu à avorter le missile anti tank de type Mits.

Concernant Sarab2 qui est le plus utilisé ces derniers temps, il se distingue par le fait qu’il déborde par-dessus le char. Il renforce l’efficacité du système de brouillage face aux missiles semi électroniques téléguidés pour les conditions de leur vision à l’instar des Mits, de Kornet et de TAO.

Un autre armement est récemment apparu en force dans la bataille qui a lieu dans le nord-ouest de la province de Hama : le missile Zelzal.

Il a été utilisé par l’unité du Tigre qui mène cette bataille sous le commandement du général Souheil al-Hassan contre les postes fortifiés de la coalition des milices jihadistes takfiristes Hayat Tahrir al-Cham.

Fabriqué localement, il porte une tête explosive de plusieurs calibres et peut agir sur une distance de 1.5 km à peu près.

Et puis il est également question d’une mitrailleuse électronique antiaérienne capable d’abattre les drones.

Elle a été vue sur une photographie postée sur les réseaux sociaux. Elle serait également made in Syria et a été fabriquée par le centre de recherches scientifiques syrien, a rapporté le site Al-Alam.