Alors que les négociations USA/talibans n’avancent pas à Doha, certaines informations font état de l’usage par les talibans d’armes de plus en plus sophistiqués : des drones de combat et des armes laser ont permis à ces derniers de rendre plus efficaces leurs attaques. Certaines de ces armes sont de fabrication américaine. À quoi jouent les USA en Afghanistan ?

Les sources d’information font état de l’utilisation d’armes à pointe équipées de viseur laser au cours des plus récents affrontements entre les talibans et les forces sécuritaires afghanes dans la province de Jowzjan, affrontements qui se sont soldés par la mort de 40 membres des forces afghanes.

Selon le député de Jowzjan au Parlement afghan, ce sont désormais les talibans qui prennent en main les initiatives sur les fronts de combat.

Selon le quotidien Mandegar publié à Kaboul, les habitants de Jowzjan sont inquiets de l’aggravation de la situation sécuritaire dans cette province, d’autant plus que les talibans ont désormais à leur disposition des armes de pointe et des drones.

Il convient de rappeler la destruction d’un chasseur appartenant à l’armée afghane et d’un drone étranger dans le sud de l’Afghanistan, annoncée en avril par le ministre afghan de la Défense et la mission Resolute Support de l’OTAN. Cela s’est produit après la mort de quatre militaires américains près de la base militaire de Bagram.

Cette information intervient alors que le journal américain The New York Times avait auparavant rapporté que de nouveaux combattants talibans avaient rejoint le champ de bataille en Afghanistan, ajoutant que ces derniers disposaient d’équipements de guerre dernier cri tels que des caméras russes à vision nocturne, des carabines Colt M-4 américaines, des viseurs laser et des caméras sophistiquées fixées sur les armes à feu, probablement de fabrication pakistanaise.

Le New York Times a indiqué dans le même rapport que les forces spéciales de talibans circulent à bord des mêmes véhicules américains Ford qui sont utilisés par les forces US.

Le journal new-yorkais indique que l’utilisation de caméras à vision nocturne et d’armes à longue portée par les talibans a accru le nombre de victimes parmi les forces policières afghanes qui, selon les autorités sécuritaires du pays, sont moins bien équipées que les talibans.

S’agissant de ces armes sophistiquées, les talibans s’en seraient procurées, selon le New York Times, soit sur le marché noir au Pakistan, soit au cours des affrontements avec les forces US. Mais n’est-il pas concevables que les États-Unis aient armé en réalité les deux camps ?

Source: PressTV