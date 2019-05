L’unité de l’armée de l’air yéménite et d’Ansarullah a mené, ce mardi, une attaque au drone contre l’aéroport de Najrane, au sud de l’Arabie.

Une source militaire yéménite a révélé que le drone a visé un dépôt d’armes dans l’aéroport causant un grand incendie, et ce, en riposte aux frappes saoudiennes contre les Yéménites.

Cette opération intervient quelques jours après une attaque aux drones visant, le 14 mai, une station de pompage de pétrole à Ryad.

Lundi 20 mai, l’aviation de la coalition saoudienne a bombardé un véhicule civil dans la région de Hajjah. 4 personnes sont tombées en martyr et 11 autres blessés. Des bétails à bord du véhicule ont également trouvé la mort.

Le mensonge saoudien de frapper la Mecque

Entre-temps, le chef de la délégation nationale et porte-parole d’Ansarullah a démenti les mensonges saoudiens selon lesquels les forces yéménites ont tiré deux missiles en direction de la ville sainte de La Mecque.

Mohammad Abdel Salam a assuré que toute opération menée par les forces yéménites est annoncé par le ministère de la Défense.

Et d’ajouter : « Nous n’avons aucun embarras de mener des opérations de représailles dans le but de défendre la dignité de notre peuple opprimé et la souveraineté de nos territoires ». Et d’expliquer que le fait de prétendre que les forces yéménites ont visé La Mecque est une tentative saoudienne de détourner l’attention de leur impasse au Yémen.

« Le peuple yéménite est un peuple musulman qui prie cinq fois par jour en direction de La Mecque. Et ce lieu saint n’est en aucun cas sur la liste de nos cibles », a précisé M.Abdel Salam.

Et de rappeler: « l’armée et Ansarullah qui n’ont jamais visé les civils saoudiens dans les villages et villages frontalières, ne le feront point avec les lieux saints ».

Les médias saoudiens avaient prétendu que la DCA de l’Arabie avait « intercepté et neutralisé lundi soir des projectiles » en direction de La Mecque.

