Téhéran a mis en garde mardi Washington contre les « conséquences douloureuses » d’une « escalade » contre l’Iran sur fond de tensions exacerbées entre les Etats-Unis et la République islamique.

« Il y aura des conséquences douloureuses pour tout le monde s’il y a une escalade contre l’Iran, c’est une certitude », a déclaré le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif dans un entretien accordé à la télévision américaine CNN. « L’Iran n’a aucun intérêt à l’escalade. Nous avons dit très clairement que nous ne serions pas ceux qui engagent l’escalade mais que nous nous défendrons », a ajouté M. Zarif dans cet entretien en anglais. « Le fait d’avoir tous ces moyens militaires dans un petit espace navigable [le Golfe, NDLR] est en soi facteur à accidents, surtout avec des gens qui cherchent l’accident », a encore déclaré M. Zarif. « Il faut faire preuve d’une extrême prudence, et nous pensons que les Etats-Unis jouent un jeu très, très dangereux », a estimé le ministre iranien.

Lundi sur Twitter, M. Zarif avait appelé le président américain Donald Trump à faire preuve de « respect » vis-à-vis des Iraniens, affirmant que ses dernières menaces ne mettraient « pas fin à l’Iran ». La veille, M. Trump avait déclaré : « Si l’Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l’Iran. »

Le président iranien Hassan Rohani a pour sa part voulu voir dans les revirements du locataire de la Maison Blanche, qui s’est également dit prêt à dialoguer avec la République islamique, la conséquence de l’esprit de résistance de son pays. « La Maison Blanche annonce que le peuple iranien doit craindre une attaque américaine, mais deux heures plus tard, la pression du Pentagone conduit le président à s’excuser et à dire : nous n’avons pas l’intention de lancer la guerre ou une attaque (et) nous n’avons nullement pour but de combattre le peuple iranien », a-t-il déclaré dans un discours retransmis par la télévision d’Etat.

Le Pentagone réplique..

L’action des Etats-Unis, qui ont renforcé leur présence militaire dans le Golfe, a permis « d’écarter le risque d’attaques contre des Américains » de la part de l’Iran, a déclaré mardi le chef du Pentagone Patrick Shanahan.

« Nous sommes dans une période où le risque reste élevé et notre mission est de nous assurer que les Iraniens ne fassent pas de mauvais calculs », a ajouté le ministre de la Défense par intérim, qui doit informer dans l’après-midi les parlementaires américains à huis clos sur les tensions actuelles entre les Etats-Unis et l’Iran.

M. Shanahan a tenu à souligner le sérieux des renseignements invoqués par l’administration Trump pour justifier l’envoi au Proche-Orient d’un porte-avion, de bombardiers B-52, d’un navire de guerre et d’une batterie de missiles Patriot pour faire face à de présumées menaces de la République islamique.

« Nous avons parlé de menaces et il y a eu des attaques », a-t-il dit, en référence aux récents « actes de sabotage » contre quatre navires dans le Golfe, dénoncés par les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

« Ce que je veux, c’est souligner la crédibilité du renseignement », a-t-il poursuivi. « Nos mesures ont été très prudentes et nous avons écarté le risque d’attaques contre des Américains ».

Questionné sur les propos du président Donald Trump qui avait tempéré lundi soir la réalité d’une menace immédiate posée par l’Iran, M. Shanahan a répondu: « Il y a un risque et nous gérons ce risque ».

« Cela ne veut pas dire que les menaces que nous avions identifiées ont disparu », a-t-il ajouté. « Notre réponse prudente, je pense, a donné aux Iraniens le temps de réfléchir ».

Le chef du Pentagone et le chef d’état-major, le général Joe Dunford, doivent informer mardi les élus des deux chambres du Congrès, qui apparaissent divisés sur l’urgence de la menace iranienne.

Source: Avec AFP