Le bloc parlementaire du Hezbollah « Fidélité à la Résistance » a réitéré, au terme de sa réunion périodique à Haret Hreik sous la présidence du député Mohammad Raad, son attachement à l’équation « Armée-Peuple-Résistance », saluant « le peuple, les soldats de la Résistance, ainsi que l’armée libanaise, d’avoir contribué à la libération du Sud du Liban et d’avoir défendu cette équation ».

Dans son communiqué, le bloc souligne : » Renoncer à l’équation Armée-Peuple-Résistance est une menace pour la sécurité et la stabilité du Liban, ainsi que pour les sacrifices de ses fils, soldats et résistants ».

Et d’ajouter : « Renoncer à cette équation c’est se plier devant l’ennemi israélien qui a été vaincu plus d’une fois grâce à elle, alors que tous les autres équations et choix avaeint échoué à faire face à l’ennemi et de repousser ses attaques ».

En ce qui concerne le budget public de l’année 2019, le bloc a indiqué que « malgré les améliorations introduites sur certains articles du projet du budget, ce dernier est loin d’assurer une réforme cohérente », demandant cependant que « ce projet soit envoyé au Parlement dans les plus brefs délais pour en débattre, et corriger ce qui peut l’être et ensuite l’approuver ».

Et de conclure : » Le bloc Fidélité à la Résistance a présenté, au cours de la dernière période , plusieurs projets de loi relatifs à la lutte contre la corruption, et dans le domaine du développement et de la protection de l’environnement. Certains d’entre eux seront examinés par les commissions parlementaires et le bloc espère que ses projets seront reçus de manière positive par les députés « .

Source: AlManar + Agences