Le président de la République, le général Michel Aoun, a valorisé, à l’occasion de la commémoration de la journée de la résistance le 25 mai, la détermination du peuple à surmonter les difficultés, l’injustice et l’occupation ».

« Je rends hommage à la résistance du peuple libanais, depuis plus de vingt ans, pour pousser l’armée d’occupation à la défaite et pour établir la souveraineté sur notre territoire, à l’exception des territoires occupés dans les fermes de Chebaa et les collines de Kafrshouba », a-t-il dit.

« Cette libération n’aurait pas été possible sans l’esprit patriotique des Libanais; un sentiment qui a fait du martyre une arme face à la tyrannie et à la force militaire brutale », a déclaré le président.

« La résistance est un droit naturel pour tout peuple dont la terre, l’eau et l’air sont violés. Le Liban a présenté au monde un exemple historique de l’efficacité de la résistance des peuples, quels que soient la force et les capacités militaires de l’ennemi », a-t-il affirmé.

« Le Liban est attaché à la mise en œuvre des résolutions internationales préservant sa sécurité et sa souveraineté sur son territoire, en particulier la résolution 1701 des Nations Unies. Cependant, Israël continue de violer cette résolution. Nous appelons donc la communauté internationale à soutenir le Liban dans sa demande constante de respecter cette résolution avec toutes ses dispositions « , a conclu le chef de l’Etat.

Source: ANI