La semaine qui s’achève est porteuse d’un terrifiant message pour Riyad et ses alliés : le rapport des forces a définitivement changé au Yémen: les frappes au drone d’Ansarullah contre le sol saoudien, bien « précises et chirurgicales » se conjuguent avec l’avancée d’Ansarullah au sud yéménite, dans la province stratégique d’al-Dhaleh qui, si elle tombe entièrement aux mains de la Résistance, elle lui donnera l’accès au détroit de Bab el-Mandeb. Une récente vidéo publiée par Al-Masirah met en scène la saisie des armements des mercenaires de la coalition saoudienne à al-Dhaleh. Des centaines de mercenaires étrangers ont abandonné ces derniers jours leurs bases et positions face à l’avancée d’Ansarullah .

Des dizaines de véhicules et d’armes ont été saisis aux mercenaires à la solde du régime saoudien au cours de récentes opérations militaires lancées dans la province méridionale d’al-Dhaleh. La vidéo montre que plus de 24 véhicules, principalement des camionnettes modifiées, ont été confisqués par Ansarullah. La plupart des véhicules n’ont pas été endommagés et ils sont neufs. Elle montre également une importante quantité d’armes, y compris des mitrailleuses lourdes, des canons de mortier, des fusils d’assaut et des grenades propulsées par roquette de différents types comme le M79 Osa.

Des dizaines de localités sont tombées au cours des deux dernières semaines, dont certaines de caractère particulièrement stratégique. Cette prise a même mis en péril la présence de la coalition saoudo-émirati-US dans le sud yéménite.

Située au sud du Yémen, la province d’al-Dhaleh compte neuf cantons. La coalition s’est emparée d’environ 40% des régions du centre, du sud-est et du sud-ouest tandis que les forces yéménites (armée + Ansarullah) en contrôlent 60%.

Les évolutions constituent un revirement à 180° par rapport au mois de mars de l’année en cours. Les forces yéménites ont intensifié leurs opérations contre les forces de la coalition avant d’enregistrer d’importantes victoires sur divers fronts.

Selon les informations collectées, les combattants d’Ansarullah et les effectifs de l’armée yéménite ont libéré au cours des deux derniers mois près de 200 districts des mains des mercenaires de la coalition avant d’élargir la surface des zones reprises à plus de 1.500 km².

Les victoires sans précédent des combattants yéménites à al-Dhaleh ont dépité la coalition qui perd ses positions l’une après l’autre et croule sous les missiles yéménites.

Qaataba, la clé de la victoire

Le rapprochement des combattants yéménite du district stratégique de Qaataba a en fait stupéfié les forces de la coalition. À l’heure actuelle, de lourds accrochages font rage entre les deux camps à l’entrée de Qaataba. Si les forces yéménites accèdent à ce district situé sur l’axe occidental et central du gouvernorat de Dhaleh, il sera très facile de se rendre maître des provinces méridionales dont le port stratégique d’Aden occupé par l’axe Riyad-Abou Dhabi.

Selon des sources déployées sur le terrain, la coalition arabo-israélo-occidentale a acheminé des équipements militaires à Qaataba pour maintenir leur main mise sur ce district. Sans succès, puisque leurs forces continuent à reculer. Parallèlement, les chasseurs bombardiers de la coalition frappent durement les positions des combattants yéménites.

D’autre part, les nouvelles en provenance du secteur d’al-Azraq, situé à al-Dhaleh font état d’une opération d’Ansarullah contre les mercenaires de la coalition dirigée par Riyad.

Les forces yéménites ont ainsi brisé les lignes défensives de l’ennemi au début de l’opération. Elles ont infligé des morts et blessés aux rangs de l’ennemi saoudien et repris le contrôle de plusieurs secteurs sur l’axe du Sud.

Dans la foulée, elles prévoient de progresser vers al-Azraq pour atteindre la porte ouest de la province de Lahej dans le but d’assiéger les forces de la coalition opérant à Qaataba. Lahej est limitrophe d’Aden. Et donc cette prise leur permettra de se diriger vers le port stratégique d’Aden.

Ce qui a changé depuis le 14 mai

En effet, à l’annonce du retrait d’Ansarullah de trois ports de la côte ouest dont Hodeïda, la presse saoudienne a crié à la victoire. C’était aller trop vite en besogne. En effet, si en vertu de l’accord de Stockholm, les Yéménites ont commencé à évacuer leurs forces du port de Hodeïda, elles se sont simultanément mises à attaquer les zones méridionales pour reprendre le contrôle des localités qu’ils avaient perdues et marcher sur Aden.

Au cours des dernières semaines, les combattants d’Ansarullah ont porté des coups durs aux éléments saoudiens et émiratis ainsi que leurs mercenaires. Ils sont parvenus à restituer des secteurs des deux provinces méridionales d’al-Bayda et al-Dhaleh si bien qu’ils se sont approchés de nouveau du détroit de Bab-el-Mandeb.

Par ailleurs, l’opération du sud d’Ansarullah donne un coup de pouce au mouvement sudiste appelé al-Harak. L’arrivée des combattants d’Ansarullah pourrait changer la posture passive du mouvement et la rendre plus offensive, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les agresseurs. L’année dernière les provinces méridionales yéménites ont été le théâtre de manifestations contre les forces saoudiennes et émiraties.

Les forces yéménites ont attaqué les provinces saoudiennes voisines du Yémen avant de s’emparer des parties de la province d’Asir située dans le sud saoudien.

Les opérations du Sud du Yémen et celles qui ont été menées contre les localités du Sud de l’Arabie saoudite sont considérées comme une évolution stratégique majeure, ce qui montre qu’Ansarullah est entré dans une phase offensive après une période d’opération défensive. Ce changement de cap coïncide avec les explosions produites à Fujaïrah aux Émirats arabes unis ou encore la frappe au drone contre les stations de pompage de pétrole n°8 et 9 de Saudi Aramco au bord de la mer Rouge. Ansarullah commence à prendre le dessus dans la guerre inégale qu’il mène contre une coalition composée entre autres des États-Unis, de l’OTAN et d’Israël.

Cela intervient alors que les Saoudiens et les Émiratis pensaient que les attaques anti-Ansarullah dans les provinces de Sanaa, Saada, Hajjah et Hodeïda finiraient par épuiser la Résistance yéménite. C’était sans compter avec le subtil génie militaire de cette Résistance. Ansarullah qui est désormais en mesure de concevoir et de fabriquer des missiles et des drones de haute précision, est aussi capable de bouter les agresseurs hors du Yémen.

Source: Avec PressTV