La Journée d’al-Quds a été célébrée ce vendredi 31 m ai dans quatre capitales arabes : à Damas, à Bagdad, à Manama, à Sanaa, voire même à Alger. En plus de la capitale iranienne Téhéran. A noter qu’une importante cérémonie devrait se tenir ce vendredi soir dans la banlieue sud de Beyrouth au cours de laquelle le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah va prononcer un discours.

Sans oublier Jérusalem al-Quds occupée, où plus d’un quart million de Palestiniens ont participé à la prière du dernier vendredi du mois de Ramadan, dans la mosquée d’Al-Aqsa.

A Damas

A Damas, la manifestation a eu lieu dans le marché historique de la capitale, à Hamidiyyeh. Elle s’est dirigée en direction de la grande mosquée omeyyade. Son slogan a été cette année le suivant : al-Quds restera la capitale de la Palestine.

Manama: En direction d’al-Quds

Manama

Dans la capitale bahreïnie Manama dont le régime est entièrement embourbé dans la normalisation avec l’entité sioniste, une importante manifestation a eu lieu ce vendredi. Avec pour slogans : « En direction d’al-Quds » et « Notre sang ne vaut rien devant al-Quds ». Des drapeaux palestiniens ont été brandis aux côtés de drapeaux bahreïnis.

C’est à Manama qu devrait se tenir l’organisation de la première phase du Deal du siècle à caractère économique et dénoncé par toutes la factions su peuple palestinien comme étant un moyen sournois pour vendre la cause palestinienne. Les manifestants ont exprimé leur rejet de la p

olitique du régime des Khalifat, une dynastie au pouvoir dans ce pays depuis plus de deux siècles.

Bagdad: drapeaux US et israéliens brûlés

A Bagdad, ce sont des membres armés et en uniforme des brigades du Hezbollah d’Irak et des Noujaba qui ont organisé la marche de la Journée d’al-Quds, sous des portraits de l’imam Khomeyni. Ils ont brûlé des drapeaux américains et israéliens à l’est de la capitale. Leur slogan a été « Non au deal du siècle ».

Yémen: Nos ennemis sont les mêmes

Sanaa

Au Yémen, et comme d’habitude, ce sont des centaines de milliers de femmes et d’hommes qui ont défilé ce vendredi après-midi dans les principales artères de la capitale yéménite Sanaa. Plusieurs slogans ont été arborés dont « Non au Deal de Trump… à Mort Israël », « Nos ennemis dans le Yémen chéri sont les mêmes que tes ennemis Gaza ». En allusion sans aucun doute à l’Arabie saoudite qui mène une guerre impitoyable contre ce pays. Et dont le roi Salmane a demandé ces derniers jours aux souverains et dirigeants arabes d’interdire la tenue de la Journée d’al-Quds en échange de quoi il augmenterait leur part de pèlerins lors de la saison du haj.

D’autres manifestations ont aussi eu lieu à Saada, le fief de l’organisation Ansarullah dans le nord, ainsi que dans 10 autres provinces yéménites, selon le site de la chaine de télévision yéménite al-Masirah.

Des combattants de cette dernière ont défilé eux aussi durant ces marches, à bord de leurs véhicules équipés de mitrailleuses.

Iran: confirmer les valeurs palestiniennes

Mais c’est surtout en Iran qu’ont lieu des manifestations en boucle dans plusieurs villes et provinces iraniennes pour la célébration de cette journée sacrée par le fondateur de la République islamique d’Iran l’imam Khomeiny. Cette dernière s’est fixée comme slogan pour cette année, « la Journée mondiale d’al-Quds. L’échec du Deal du siècle et la confirmation des valeurs palestiniennes ».

Dans la capitale Téhéran, 10 artères principales lui ont été consacrées.

Selon le site de la chaine de télévision iranienne arabophone al-Alam, 1500 correspondants locaux et internationaux se sont inscrits pour cet évènement qui requiert une grande importance cette année. En effet, le guide suprême l’imam Khamenei a appelé à accorder une grande importance à la célébration de cette journée cette année-ci en raison des efforts déployés par « les Etats-Unis et leurs larbins dans la région », selon ses propres termes, pour liquider la cause du peuple palestinien via le Deal du siècle.

L’un des slogans qui revenaient le plus dans les banderoles brandies a été celui qui s’est référé a une prémonition faire par l’imam Khamenei dans laquelle il prévoit la fin de l’entité sioniste dans 25 années.

« La libération d‘Al-Quds et l’éradication de cette tumeur cancérigène qu’est Israël fait partie des grandes aspirations du monde islamique » a été aussi dicté dans le communiqué final de ceux qui ont participé a cette célébration dans la capitale iranienne. Le texte a fermement dénoncé le deal du siècle conçu par l’administration américaine et la soumission de certains dirigeants arabes et leurs tentatives de normaliser leurs relations avec l’entité sioniste.

Al-Quds n’est pas à vendre

Selon le président iranien Hassan Rohani, « les complots ourdis par les agresseurs contre al-Quds et la Palestine seront voués à l’échec, le Deal du siècle ne sera jamais réalisé. Il deviendra la faillite du siècle ». Et de poursuivre: » la victoire ultime sera du droit de la Palestine et la terre de la Palestine sera la patrie des Musulmans, des Chrétiens et des Juifs »

« Al-Quds n’est pas à vendre personne n’a le droit de donner en cadeau notre première qibla », a en outre tweeté le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamad Jawad Zarif qui a été vu dans les manifestations de Téhéran.

Et de poursuivre : « hélas, un certain nombre de dirigeants arabes croient illusoirement qu’en se rangeant au côté de Netanyahu, ils vont pouvoir réaliser leurs ambitions. Netanyahu a subi un revers en tentant de garantir la sécurité de son entité malgré sa Dôme de fer, comment pourrait-il garantir celle de ces dirigeants ».

Les médias iraniens ont fait part d’une tentative d’attentat terroriste durant les manifestations dans la ville de Sanandaj dans la province du Kurdistan d’Iran.

Dans la ville sainte de Qom, au sud de Téhéran, le grand religieux chiite l’ayatollah Nacer Makarem Chirazi a quant à lui affirmé que « les futures générations chasseront l’entité israélienne des territoires islamiques ».

Algérie: des drapeaux palestiniens

En Algérie, il est question selon la télévision libanaise al-Mayadeen Tv de drapeaux palestiniens qui ont été brandis à Alger lors des manifestions de ce vendredi, pour réclamer un changement de pouvoir.

Source: Divers