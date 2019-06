La Chine souhaite intégrer le Centre d’échange d’informations quadripartite Iran-Irak-Russie-Syrie, vu l’efficacité de sa mission dans le cadre de la lutte antiterroriste.

Le Centre d’échange d’informations quadripartite a été lancé en 2015 par l’Iran, l’Irak, la Russie et la Syrie pour échanger des informations sur la lutte antiterroriste.

Les commandants militaires irakiens, syriens, iraniens et russes se réunissent régulièrement pour discuter de la sécurité régionale et de leur coopération constante dans la lutte contre le terrorisme et coordonner leurs actions.

L’échange d’informations et en particulier la fourniture de renseignements aux forces irakiennes et syriennes pour identifier et cibler les positions sensibles des terroristes en Irak et, dans certains cas, en Syrie, est l’une des fonctions les plus importantes du Centre.

La dernière réunion des commandants militaires irakiens, syriens, iraniens et russes s’est tenue jeudi à Bagdad sous la présidence du major général Saad Mozher al-Allaq, responsable des services de renseignement militaire irakiens. Elle a porté sur la sécurité régionale et la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Les représentants des quatre pays ont souligné la nécessité de poursuivre et d’élargir leur coopération en la matière et de coordonner la lutte contre les cellules dormantes et les résidus terroristes.

« La coopération entre l’Iran, la Russie, l’Irak et la Syrie a eu un impact considérable sur la défaite du groupe terroriste Daech en Irak et en Syrie », s’est-il félicité.

Une source irakienne présente lors de la réunion a indiqué samedi à l’IRNA que, compte tenu du succès des activités du Centre quadripartite, d’autres pays, dont la Chine, souhaitaient y prendre part. La demande a été saluée par les membres du centre et montre la réussite du partenariat entre Téhéran, Bagdad, Moscou et Damas dans le domaine de la sécurité, a-t-elle précisé.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s’est également rendu à Bagdad dimanche. Pour la première fois, il a été annoncé que Téhéran avait déjà proposé diverses offres pour signer un traité de non-agression avec tous les États du Golfe et que ces offres étaient toujours sur la table.

Interrogé par le correspondant de l’IRNA, il a déclaré : « Notre message et notre choix sont très clairs, nous souhaitons vivre dans la paix et le progrès. Tel est le choix de la République islamique d’Iran, mais tout le monde doit bénéficier de la paix et du progrès. »

Le général Mostafa Moradian, attaché militaire de la République islamique d’Iran qui présidait la délégation iranienne lors de son déplacement à Bagdad, a brossé un tableau clair des activités de Téhéran au sein du Centre d’échange d’informations. Il n’a pas manqué d’insister sur la disposition de l’Iran à mener toute sorte de coopération afin d’éradiquer entièrement le terrorisme.

« Nous sommes convaincus que l’un des problèmes majeurs au Moyen-Orient, ce sont les politiques erronées de l’Arrogance mondiale, à la tête de laquelle se trouvent les États-Unis. Elles ont suscité une sorte de chaos et d’instabilité qui ne profitent qu’au régime d’occupation de Qods. Nous pensons que notre coopération pour l’échange d’informations au cours des quatre dernières années peut servir de modèle pour la coopération avec d’autres pays de la région », a indiqué le général Moradian.

