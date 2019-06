Le conseiller militaire du guide suprême de la Révolution, Yahya Rahim Safavi, a déclaré que les forces navales américaines dans le Golfe étaient à portée des missiles sol-mer des Gardiens de la révolution et que toute confrontation entre l’Iran et les USA dans la région ferait bondir le prix du baril au-dessus des 100 dollars.

Yahya Rahim Safavi, conseiller militaire du guide suprême de la Révolution, l’ayatollah Ali Khamenei, a assuré que tout affrontement entre l’Iran et les États-Unis dans le Golfe conduirait à une hausse du prix du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril, a annoncé l’agence de presse iranienne Fars New Agency.

«Les Américains se rendent absolument compte que leurs forces armées se trouvent dans la zone couverte par les missiles iraniens et que toutes les forces navales américaines et autres dans le Golfe sont à portée des missiles sol-mer du Corps des gardiens de la révolution», a affirmé le militaire, cité par l’agence dimanche 2 juin.

«La première balle tirée dans le Golfe portera les prix du pétrole à plus de 100 dollars. Cela sera insupportable pour l’Amérique, l’Europe et les alliés des États-Unis, tels que le Japon et la Corée du Sud», a-t-il détaillé.

Les tensions entre Washington et Téhéran se sont exacerbées alors que les États-Unis ont annoncé le déploiement dans le Golfe du porte-avions Abraham Lincoln et de bombardiers B-52, invoquant des «menaces» de la part de l’Iran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a cependant minimisé samedi 18 mai la possibilité d’une nouvelle guerre dans la région. À l’issue d’une visite en Chine, M.Zarif s’est dit «certain […] qu’il n’y aurait pas de guerre puisque nous ne souhaitons pas de conflit et puisque personne ne se fait d’illusion quant à sa capacité à affronter l’Iran dans la région», a rapporté l’agence officielle Irna.

Source: Sputnik