Le chef des renseignements irakien a révélé ou se trouve le chef de la milice wahhabite terroriste Daech.

Abou Bakr al-Bagdadi se trouve dans les zones frontalières entre la Syrie et l’Irak, et surtout dans la région de Homs (Syrie), le désert d’al-Anbar (Irak) la région al-Baaj , al-Hadar, al-Manayef, al-Sakhriyate, en plus du triangle situé entre la Turquie, l’Irak et la Syrie, du fait que ce sont des zones visées, sans aucune présence militaire », a dit Saad al-Aalk pour l’agence russe Sputnik.

Et de poursuivre : « nous avons des informations selon lesquelles ils existent des cellules dormantes de Daech dans les villages lointains, et dans certaines zones sédentaires (irakiennes), et que Baghdadi a émis à ses hommes l’ordre de se raser la barbe, de s’insérer parmi la population et de préparer des centres d’accueil loin des yeux des services sécuritaires, mais les hommes des renseignements militaires les traquent ».

Toujours selon le chef des renseignements irakien, les cellules terroristes de Daech ne peuvent en aucun cas réactiver leur organisation dans les zones libérées comme dans le passé, en raison des pertes considérables qu’il ont essuyées durant les combats. La plupart de ses dirigeants ayant été tués, les combattants Daech son profondément brisés sur le plan psychologique et moral.

« Depuis, Daech dépend pour ses attaques des cellules dormantes dans les villes et dans les régions désertiques qu’il a transformées en zones d’opérations terroristes », a-t-il poursuivi.

Trois ans et demi après d’âpres combats, l’Irak a annoncé en décembre 2017 avoir entièrement libéré son sol de Daech qui avait occupé le tiers de son territoire. Il en reste toutefois des cellules que les autorités irakiennes continuent de traquer.

Le dirigeant irakien ne semble toutefois accorder aucune importance à la deuxième version qui circule sur le sort de Baghdadi : celle qu’il se trouverait en Libye. Elle a été évoquée par le chef de la Commission de défense du Parlement libyen, Tala al-Mahyoub, et par une revue française. Dès lors, ce sont les autorités tunisiennes qui sont sur le qui vive sur leurs frontières avec ce pays.

