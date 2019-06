Suite à de multiples attaques perpétrées à Tripoli à la veille de l’Aïd al-Fitr, le président libanais Michel Aoun a déclaré que « toute atteinte à la sécurité suscitera une réaction décisive et rapide » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Dans les faits, le terroriste Abdel Rahman Mabsout s’est fait explosé après plusieurs attaques qu’il a perpetré dans la ville de Tripoli (nord du pays), provoquant la mort de 4 martyrs de l’armée et des forces de sécurité libanaises , dont un officier.

A ce titre, le commandement de l’armée a expliqué dans la déclaration suivante: « Le 23 janvier, Abdul Rahman Mabsout a ouvert le feu contre la succursale de la Banque du Liban dans la région de Tripoli et contre un centre des forces de sécurité intérieure dans le Sarai de Tripoli, et contre un véhicule militaire de l’armée libanaise. Ce qui a entraîné la mort de l’un des militaires et blessé d’autres. »

M. Aoun a déclaré que « toute atteinte à la sécurité provoquera une réponse décisive et rapide », soulignant que « ce qui s’est passé à Tripoli n’affectera pas la stabilité du pays ».

S’exprimant sur son compte Twitter, il a appelé » les services de sécurité à coopérer » mettant en garde contre « les rumeurs qui veulent semer l’inquiètude ». Il a également souligné que « l’état d’alerte de l’armée et des forces de sécurité permettait de maintenir la sécurité des citoyens dans l’ensemble du Liban ».

Pour sa part, le Premier ministre Saad Hariri a déclaré que « toutes les mesures doivent être prises pour garantir la sécurité de Tripoli et déraciner les restes du terrorisme « . Il a appelé « la population et les personnalités de Tripoli à coopérer avec les agences de sécurité compétentes pour détecter et éliminer le terrorisme ».

M.Hariri a souligné que « le terrorisme a frappé la joie de l’Aïd à Tripoli, qui restera résistante à l’extrémisme et à tous ceux qui violent les vraies valeurs de l’Islam ».

A son tour, la ministre libanais de l’Intérieur Rayya al-Hassan a déclaré: « Il restera des incidents individuels tels que les attentats de Tripoli et nous suivons en permanence les mouvements des cellules dormantes ». La ministre a souligné que « quiconque lance une attaque contre l’armée ou les forces de sécurité croupira en prison ».

Le terroriste Abdel Rahman Mabsout, a perpétré de multiples attaques lundi soir dans la ville de Tripoli, puis s’est refugié dans son appartement où il s’est fait explosé, aprés que l’armée ait resseré l’étau autour de lui, bouclant tout le périmètre de sa résidence.

Le commandement l’armée – Direction de l’orientation a publié la déclaration suivante: « Suite au communiqué précédent comfirmant des attaques terroristes visant des bases de l’armée, des forces de sécurité internes dans la région de Tripoli, un officier de l’armée libanaise a été tué à la suite de la fusillade ».

L’armée a imposé une ceinture de sécurité dans la région puis, une unité spéciale de la Direction du renseignement a démoli l’immeuble résidentiel dans lequel habitait Abdel Rahman Mabsout, afin de l’arrêter. Ce dernier a montré une farouche résistance lors de violents affrontemenst qui se sont terminés par le suicide du terroriste qui s’est fait exploser à l’aide d’ une ceinture d’explosif sans faire de blessés. »

Réaction du Hezbollah

Pour sa part, le Hezbollah a condamné avec « les paroles les plus sévères » l’attaque terroriste contre les forces de sécurité à Tripoli.

Dans un communiqué, le Hezbollah a affirmé que « l’attaque confirme que ces groupes terroristes qui adoptent la pensée wahhabite ne respectent le caractère sacré de la religion ni la morale », soulignant la « nécessité que les Libanais se soutiennent et restent unis face à ce fléau dangereux ».

Le Hezbollah a également salué la réaction des forces de sécurité face à cette attaque terroriste et leur sacrifice pour défendre la patrie ». Il conclut en présentant ses condoléances aux dirigeants de l’armée libanaise et aux dirigeants des forces de sécurité intérnes ainsi qu’ aux familles des martyrs.

Source: AlManar + Agences