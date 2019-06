Deux nouveaux évènements impliquant la Tunisie ont eu lieu ces dernières semaines et montrent très bien comment les Etats-Unis agissent pour renforcer leur emprise sue ce pays.

Il y a eu d’abord la signature le lundi 4 juin dernier entre Tunis et Washington d’une convention visant à renforcer la conformité fiscale internationale et la coopération mutuelle dans le domaine de la fiscalité.

Quant au second évènement, bien plus grave et important, il a eu lieu à la mi-mai. Lorsque le plus haut gradé du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), le général du corps des Marines Thomas D. Waldhauser, a eu une série d’entretiens avec des responsables tunisiens sur la sécurité dans la région et les opportunités de renforcement des partenariats.

Au terme d’une réunion de travail qu’il a eue avec le ministre de la Défense nationale Abdelkarim Zbidi, qui s’est tenue en présence de chefs de service du département de la Défense et de l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Donald Blome, le général Waldhauser a déclaré que « la Tunisie, un partenaire fort et apprécié, prend une part active aux exercices militaires multinationaux de l’AFRICOM et partage notre engagement dans la lutte contre l’influence des organisations extrémistes dans la région. »