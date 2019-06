La DCA de l’armée yéménite et d’Ansarullah a abattu, dans la soirée de jeudi 6 juin, un avion militaire sans pilote, de fabrication américaine, au dessus de la côte ouest du Yémen.

L’appareil, de type MQ9, menait des actes hostiles au moment où il a été abattu, a précisé une source militaire yéménite.

Peu auparavant, les forces yéménites ont abattu, le jeudi 6 juin, un avion espion de la coalition saoudienne à Najrane, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite.

Selon la télévision yéménite Al-Masirah, l’avion a été abattu par l’armée et Ansarullah à proximité de la zone al-Sadis dans la province de Najrane.

Par ailleurs, dans la province yéménite d’al-Jawf, l’armée et Ansarullah ont fait exploser un véhicule blindé des mercenaires de la coalition saoudienne. Une source militaire a indiqué que les militaires à bord ont tous été tués ou blessés.

D’un autre côté, à la suite d’une embuscade tenue par l’unité d’ingénierie de l’armée à al-Jashaer aux environs de Najrane, plusieurs mercenaires de la coalition ont été tués et d’autres blessés.

Et puis à Asir au sud ouest de l’Arabie, 15 mercenaires de la coalition ont été liquidés par les francs tireurs yéménites.

Vidéo de l’offensive héroïque à Najrane

Sur un autre plan, le Média de guerre des forces yéménites a diffusé une vidéo de l’offensive héroïque menée contre les positions ennemies dans la ville frontalière de Najrane (sud de l’Arabie).

Au cours de cette opération, les combattants de l’armée et d’Ansarullah avaient pris en moins de 72 heures le contrôle de plus de 20 bases militaires saoudiennes à Najrane. Plusieurs blindés et véhicules saoudiens y ont été détruits ou incendiés.

Sources: AlMasirah + PressTV