Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a critiqué jeudi les Etats-Unis pour avoir livré un ancien professeur de commerce palestinien à Israël à la fin de sa peine de prison.

« Nous condamnons fermement la décision de l’administration américaine de livrer le professeur palestinien Abdel Halim al-Ashqar à ‘Israël’. Cette décision constitue une violation des normes et des lois internationales », a déclaré M. Haniyeh dans un communiqué de presse.

Il a ajouté qu’il avait ordonné au département des relations politiques du Hamas de « contacter les pays arabo-musulmans frères et amis, afin de travailler à accueillir le professeur au lieu de le voir livré à l’occupant israélien ».

Al-Ashqar, originaire de la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée, est un ancien professeur associé de commerce à l’université Howard de Washington. Il a également été candidat à la dernière élection présidentielle palestinienne de 2005.

En novembre 2007, il a été condamné à onze ans et trois mois de prison aux Etats-Unis pour avoir refusé de témoigner devant un grand jury fédéral dans une affaire où il était accusé d’être membre du Hamas. Ses avocats ont souligné que ce verdict était « exceptionnellement dur ».

La presse palestinienne a rapporté mercredi que Washington avait remis M. al-Ashqar à ‘Israël’ pour avoir refusé de témoigner contre des activistes palestiniens et avoir contribué à financer le Hamas.

« La démarche américaine reflète le parti pris de l’occupation sioniste », a déclaré M. Haniyeh, soulignant que le Hamas était en pourparlers avec certains Etats pour accueillir M. al-Ashqar, qui a passé onze ans dans une prison américaine et deux ans en résidence surveillée.

Haniyeh a salué M. al-Ashqar comme « l’une des personnalités les plus reconnues de la nation sur le plan scientifique », et « un homme qui appartient à sa patrie et à sa cause », ajoutant que le peuple palestinien était « fier de lui ».

Il a également appelé les institutions internationales et les groupes de défense des droits de l’homme à intervenir pour faire libérer M. al-Ashqar et garantir sa sécurité.

Source: Avec Xinhua