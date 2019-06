L’Iran a réitéré la prise de position de principe de l’Iran en condamnant l’attaque contre les militaires égyptiens dans le Sinaï et en exprimant ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’au peuple et au gouvernement égyptiens.

« L’objectif de telles actions est de préoccuper les pays islamiques et la région avec des questions secondaires et de détourner leur attention des priorités du monde musulman, à savoir de soutenir le peuple palestinien et de défendre la noble Qods », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères en réagissant aux attaques contre des postes de contrôle dans le nord du Sinaï.

Abbas Moussavi, porte-parole de la diplomatie iranienne, a mis l’accent sur la nécessité des coopérations entre les pays de la région pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.

Selon la télévision égyptienne, cet attentat a coûté la vie à huit membres des forces de sécurité.

De temps à autre, des affrontements opposent les groupes terroristes aux forces de l’armée égyptienne dans le Sinaï.

La péninsule du Sinaï a une superficie de 60 000 km² ; au nord elle borde la Méditerranée et au sud la mer Rouge.

