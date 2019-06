Un expert iranien a fait un résumé des évolutions des 40 dernières années dans la région en rappelant l’importance de la cause palestinienne pour les musulmans du monde entier. Il indique à ce titre que le front de la Résistance est suffisamment puissant pour faire face à l’ennemi israélien et que si les Palestiniens du monde entier entreprenaient de rentrer chez eux (tout comme le font sans vergogne les Juifs du monde entier qui viennent, eux, en tant que colons en Palestine), Israël s’effondrerait.

« Nous sommes confrontés à deux fronts. Le front impérialiste du régime sioniste, des États-Unis et de certains États arabes, qui se comportent comme le faisait le Chah il y a plus de 40 ans, et un autre front composé de nations opprimées et déplacées telles que le peuple palestinien ou les Yéménites. Et ces deux fronts s’opposent l’un à l’autre. Le symbole de ce conflit est la Palestine et la moquée al-Aqsa », a déclaré, Hossein Cheikholislam, un grand expert iranien des questions politiques, dans une interview donnée à l’agence de presse Tasnim.

Il a rappelé aussi que par le passé, les sionistes voulaient étendre le territoire d’Israël du Nil jusqu’à l’Euphrate et s’emparer de tous les champs pétroliers et de tous les détroits stratégiques comme ceux d’Hormuz, de Bab el-Mandeb et de Suez, qui sont les points le plus stratégiques de la région. Et à partir de là, ils voulaient prendre le contrôle de toutes les voies qui permettent d’exporter le pétrole de la région vers d’autres contrées.

Il a ajouté : « En 1982 ils ont réussi à occuper Beyrouth. Les États-Unis, Israël et la France ont envoyé des troupes au Liban et ils ont occupé non seulement le pays sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Ils sont arrivés en force et ils ont mis Yasser Arafaat sur un bateau pour lui faire quitter Beyrouth. Plusieurs milliers de Palestiniens ont été tués à Sabra et Chatila par des phalangistes et les Israéliens ont choisi Bachir Gemayel comme le président du Liban. »

Cheikholislam a alors rappelé que le front de la Résistance s’était mis en place pour faire face à ces injustices et qu’il s’était toujours battu contre les Israéliens en les chassant du Liban en 2000 : « Il s’agissait là de la 1re défaite des Israéliens et depuis ils n’ont plus obtenu aucune victoire. Ils ont évacué Gaza en 2005. En 2006, ils ont lancé une offensive sur le Liban, offensive qui a échoué. Il en fut de même en 2008 dans la bande de Gaza, qui a été frappée en vain 22 jours durant. En 2014, Gaza a été l’objet d’attaques israéliennes plus de 50 jours et là encore le régime israélien a échoué et a été amené à demander un cessez-le-feu».

« Aujourd’hui, Gaza peut se lancer dans la fosse aux lions et s’en sortir saine et sauve, car même le Dôme de fer n’est plus assez puissant pour faire face aux armements de la Résistance. La donne a changé. Aujourd’hui, le front des opprimés peut se tenir debout et ne pas céder. Il y a eu un véritable revirement. Les impérialistes l’ont bien compris et chaque jour qui passe le camp des criminels devient de plus en plus faible. C’est pour cela qu’ils ne remettent rien au lendemain parce qu’ils savent que la Résistance se renforce de jour en jour. L’exemple le plus frappant est celui du Deal du Siècle qu’ils essaient de faire passer aussi vite que possible », a expliqué l’expert iranien.

« Israël veut collecter de l’argent auprès de pays arabes pour résoudre le problème des déplacés alors que ces déplacés ont le droit de retourner chez eux. Ils le veulent et tous les Palestiniens le souhaitent, comme en attestent les manifestations de la Marche du grand retour qui sont organisées depuis de mois. Le slogan est “le retour à la maison”. Si chaque Palestinien, où qu’il se trouve dans le monde, scandait le même slogan, Israël s’effondrerait », conclut Cheikholislam.

Source: PressTV