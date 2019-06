Après l’aéroport saoudien de Najrane, c’est au tour de celui de Jizane d’être visé par les Yéménites.

Ce dimanche 9 juin, des drones ont mené un nouveau raid contre l’aéroport de Jizane, au sud de l’Arabie saoudite, a rapporté la chaîne yéménite Al-Masirah. Selon laquelle la frappe a été menée par l’unité de drones de l’armée et des Comités populaires (Ansarullah).

Dans son rapport, la télévision yéménite proche des Houthis indique que des drones Qasef K2 ont attaqué l’aéroport de Jizane et pris pour cible le hangar des drones saoudiens utilisés dans la guerre contre le Yémen.

« Les raids aériens contre l’aéroport de Jizane se sont multipliés après que cet aérodrome s’est transformé en une base pour des agressions contre le territoire yéménite », a noté une source yéménite proche de l’unité de drones de l’armée.

La semaine dernière, c’est l’aéroport de Najrane qui avait été visé par une triple attaque aux drones de l’armée et d’Ansarullah, et surtout ses entrepôts et sa batterie de missiles Patriot. Selon le site en ligne de la chaine iranienne Press TV, ceci a amené les militaires saoudiens et leurs mercenaires soudanais à faire largement défection, facilitant ainsi la fulgurante avancée des forces yéménites. Depuis l’armée saoudienne rate coup sur coup toutes ses tentatives de reprise du terrain perdu.

Auparavant, le 14 mai dernier, les drones d’Ansarullah avaient frappé au coeur du territoire saoudien, contre deux stations de pompage de pétrole, situées dans les provinces d’al-Duwadimi et d’Afif, non loin de Riyad.

Avant l’attaque contre l’aéroport de Najrane, et dans la nuit de samedi à dimanche (8-9 juin) , les forces de l’armée et les Comités populaires avaient lancé une attaque contre les positions ennemies à l’est de Jabal al-Nar, sur l’axe de Jizane, leur infligeant de lourds dégâts.

Une source militaire a confié à Al-Masirah qu’un soldat saoudien ainsi que quatre mercenaires pro-Riyad avaient été tués et du matériel avait été saisi.

Selon cette source, l’armée de l’air saoudienne n’avait pas réussi à faire cesser les progrès de l’armée yéménite et d’Ansarullah vers l’est de Jabal al-Nar.

Les combattants yéménites avaient réussi plus tôt dans la journée à prendre le contrôle des positions des mercenaires surplombant Jabal Qais. Tuant et blessant plusieurs mercenaires.