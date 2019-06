Les pays de l’Union européenne «sont mal placés pour critiquer l’Iran», a averti dimanche le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif à la veille de la venue à Téhéran de son homologue allemand Heiko Maas.

«Assurément, les Européens sont mal placés pour critiquer l’Iran, même sur les questions qui n’ont rien à voir avec » l’accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, a déclaré le chef de la diplomatie à des journalistes iraniens.

«Les politiques de l’Europe dans notre région, les politiques de l’Occident dans notre région n’ont eu d’autre résultat, pour la région, que de produire des dégâts», a-t-il ajouté, selon des images de l’échange diffusées par la télévision d’Etat iranienne.

«Certains pays comme l’Allemagne ont cessé de vendre des armes à l’Arabie saoudite (que celle-ci utilise) pour bombarder la population au Yémen, mais d’autres continuent», a ajouté Mohammad Javad Zarif, visant sans les nommer la France et la Grande-Bretagne, avant d’ajouter: «D’une manière générale, l’Occident a autorisé les régimes autocratiques de la région à commettre des crimes».

Sur l’accord nucléaire, M. Zarif reproche aux Européens qui sont partenaires de l’Iran d’avoir enfreint à ses clauses, lorsqu’ils n’ont pas oeuvré pour normaliser économiquement avec l’Iran, comme le stipulait la résolution 2231.

« Il ne suffit pas de prendre des mesures, mais de réaliser les résultats escomptés. Il faudrait qu’ils disent quels sont les résultats qu’ils ont réalisés et non se contenter de dire qu’ils ont déployé des efforts. Nous aussi nous pouvons faire la même chose et dire que nous avons dépluyé des efforts sans rien réaliser », a précisé le ministre iranien.

Selon M. Zarif, les Etats-Unis renforcent la pression tout en arguant par mensonge qu’ils veulent négocier. « Le monde devrait se dresser contre les politiques américaines unilatérales et les pressions qu’ils imposent sur le monde entier », a-t-il ajouté. En allusion entre autre au Venezuella et à la Chine.

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, est attendu lundi à Téhéran. L’Allemagne est, avec la Chine, la France la Grande-Bretagne et la Russie, l’un des Etats encore partenaires de l’Iran dans le cadre de l’accord de Vienne depuis que les Etats-Unis ont décidé en mai 2018 de se retirer unilatéralement de ce pacte et de réimposer

