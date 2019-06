Le nouveau système antiaérien iranien Khordad 15 dévoilé le dimanche 9 juin a fait l’objet d’un intérêt tout-à-fait particulier de la part des médias et des experts, rapporte le site francophone de la télévision iranienne Press TV.

Fabriqué par les spécialistes de l’organisation de l’industrie aérospatiale du ministère iranien de la Défense, sa capacité d’intercepter six cibles en même temps a attiré l’attention de la chaîne de télévision Russia Today.

« Pendant les dernières années, l’Iran a fait de son mieux pour fabriquer de nouveaux armements sophistiqués afin de réduire sa dépendance aux autres pays en matière d’équipements militaires. Au mois de février, l’Iran a testé, avec succès, le missile de croisière de longue portée Hoveyzeh, capable de détruire des cibles à une distance de 1 350 km. Le même mois, l’Iran a réussi à tirer un missile de croisière antinavire depuis un sous-marin de classe Ghadir», a écrit RT.

Pour sa part, l’expert militaire russe Youri Liamine, a lui aussi rendu compte de la révélation de ce nouveau système de défense antiaérien ayant une portée de 120 kilomètres et équipé de nouveaux radars et des missiles Sayyad-3, qui pourrait être considéré comme une version optimisée du système de défense antiaérienne Talaash.

« Les images satellite montrent que l’Iran a également équipé le système Khordad 15 de missiles Sayyad-2 », a indiqué Youri Liamine.

Avant cette révélation, le site web américain Military Times avait publié une analyse où il a reconnu que la DCA iranienne était beaucoup plus puissante que celle des autres adversaires des États-Unis.

« Pour que les Américains puissent contourner les systèmes de défense antiaérienne de l’Iran, ou du moins ses systèmes d’avertissement, ils n’auront d’autre choix que de les désactiver de près — une chose presque impossible — ou de recourir à des méthodes de guerre électronique. Une campagne aérienne contre l’Iran demande l’implication d’un grand nombre d’avions de combat furtifs et que ces avions soient très proches de leur cible afin de détruire les S-300 et les Bavar-373. En effet, le système intégral de la DCA iranienne est tellement compliqué que les F-22 et les F-35 américains auront du mal à le contourner », indique Military Times.

