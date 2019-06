« La guerre économique déclarée par les Etats-Unis contre l’Iran est très dangereuse pour la région et le monde voir l’ordre international, a prévenu le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif , à l’occasion d’une conférence de presse conjointe aux côtés de son homologue allemand, Heiko Maas, ce lundi à Téhéran.

S’exprimant ce lundi 10 juin à midi, lors d’une conférence de presse conjointe aux côtés de son homologue allemand, Heiko Maas, à Téhéran, le haut diplomate iranien a souhaité la bienvenue à son « vieil ami » et à la délégation l’accompagnant et déclaré : « Aujourd’hui, nous avons eu des discussions très sérieuses, explicites et relativement longues avec la délégation allemande ».

Il a poursuivi: « L’Iran, l’Allemagne et l’Union européenne ont un objectif commun: préserver le PGAC (Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien signé à Vienne en 2015), prévenir les tensions et les conflits dans la région et favoriser pour le peuple iranien les avantages attendus de l’accord nucléaire ».

S’agissant de la montée des tensions dans la région, M.Zarif a assuré que l’Iran ne commencera pas la guerre, mais, a-t-il prévenu, la partie qui la déclenchera ne sera pas celle qui la terminera.

Il a en outre estimé que les problèmes dans la région résident dans les menaces de Netanyahu de détruire l’Iran avec l’armement nucléaire ainsi que dans le ‘deal du siècle’ qui prive les Palestiniens de leurs droits et déstabilise la sécurité de la région.

Source: AlManar + Irna