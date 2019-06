48 heures après l’attaque au missile visant l’aéroport saoudien d’Abha, l’unité de l’air de l’armée yéménite et d’Ansarullah a pris pour cible de nouveau cet aéroport situé dans la province d’Asir (sud ouest).

Le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a livré un compte rendu sur cette attaque. Il a affirmé que des drones de type Qasef- 2 ont frappé, ce vendredi matin, les radars de l’aéroport d’Abha. « Les vols ont été suspendus juste après l’opération », a indiqué M.Sarii.

Il a en outre prévenu que « les attaques de riposte yéménites ne cesseront de s’intensifier tant que l’agression et le blocus se poursuit contre notre pays ».

Le général Sarii a également démenti les allégations saoudiennes faisant état de l’interception des drones yéménites. « Nos drones ont atteint leur cible avec précision », réitérant que « les aéroports et les sites militaires des pays de l’agression (saoudo-émiraties) ne sont désormais plus sûrs ».

Il a dans ce contexte appelé « les compagnies aériennes et les civils de s’éloigner de ces sites vu qu’ils sont devenus des cibles légitimes à frapper ».

« Tant que l’aéroport de Sanaa ne sera pas rouvert, tous les aéroports saoudiens et émiratis continueront à être la cible de nos attaques », ont auparavant prévenu les forces yéménites.

« La fermeture des aéroports yéménites a considérablement aggravé la situation humanitaire et l’on ne peut pas passer cela sous silence », a dans ce contexte déploré un dirigeant d’Ansarullah, avant d’indiquer : « Riyad et Abou Dhabi sont responsables de cette crise, car ils se sont opposés à inclure dans l’accord de Suède la réouverture des aéroports et l’arrêt des bombardements ».

Le 12 juin, les forces yéménites ont tiré un missile de croisière contre l’aéroport d’Abha, causant la destruction de la tour de contrôle.

Sources: ALMasirah + PressTV