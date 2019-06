Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a accusé dimanche l’Iran, grand rival de son pays dans la région, des attaques contre les deux tankers en mer d’Oman jeudi.

« Le régime iranien n’a pas respecté la présence du Premier ministre japonais à Téhéran et à répondu à ses efforts (diplomatiques) en attaquant deux pétroliers, dont l’un était japonais », a prétendu le prince dans une interview au quotidien Asharq al-Awsat.

« Nous ne voulons pas une guerre dans la région (…) Mais nous n’hésiterons pas à réagir à toute menace contre notre peuple, notre souveraineté, notre intégrité territoriale et nos intérêts vitaux », selon les propres termes de MBS.

Plus tôt samedi, le ministre saoudien de l’Energie, Khaled al-Falih, avait quant à lui demandé « une réponse prompte et décisive aux menaces sur les approvisionnements en énergie » découlant des « récents actes terroristes ».

Abou Dhabi ne peut pas encore citer d’État particulier

Cependant, les Émirats arabes unis ont affirmé qu’ils ne possèdent «pas encore suffisamment de preuves» pour «citer un État particulier» comme responsable de l’attaque de deux pétroliers au large de leurs côtes.

Pour l’instant, les Émirats arabes unis n’ont pas de faits prouvant l’implication d’un pays concret dans l’attaque de deux pétroliers dans le golfe d’Oman, a indiqué à la chaîne Al-Arabiya le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed Al Nahyane.

«Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore suffisamment de preuves pour citer un État particulier dans l’affaire de l’attaque des pétroliers au large des Émirats arabes unis», a-t-il souligné.

Dans ce contexte, il a noté que «la sécurité et la stabilité régionales réelles ne pourraient être atteintes que si tous les acteurs régionaux travaillent ensemble».

«Nous habitons une région complexe qui dispose de nombreuses ressources, que ce soit le gaz ou le pétrole. Nous souhaitons que le transport de ces ressources se fasse dans la sécurité pour assurer la stabilité de l’économie mondiale», a fait remarquer Abdallah ben Zayed Al Nahyane.

Deux pétroliers, le Front Altair et le Kokuka Courageous, respectivement sous pavillon des îles Marshall et du Panama, ont été vraisemblablement attaqués jeudi 13 juin en mer d’Oman, près du détroit d’Ormuz, ont fait savoir leurs compagnies maritimes. 44 membres d’équipage ont été repêchés par des secouristes iraniens puis débarqués dans un port de la République islamique, selon l’agence de presse officielle Irna. Les États-Unis ont attribué la responsabilité de l’incident à l’Iran, qui a rejeté ces accusations en les qualifiant de non fondées.

Moscou a appelé pour sa part à «s’abstenir de conclusions hâtives».

Sources: AFP + Sputnik