L’unité de l’armée de l’air des forces yéménites (armée + Ansarullah) a mené une attaque aux drones, dans la nuit de samedi 15 juin, contre les aéroports de Jizane et d’Abha.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii, a précisé que des drones de type Qasef-2K ont visé en premier lieu les centres de commandes et de contrôle des drones à l’aéroport de Jizane (sud de l’Arabie).

Et de poursuivre : Une deuxième attaque aux drones a bombardé la station de carburant à l’aéroport international d’Abha (sud ouest de l’Arabie).

« Ces opérations ont atteint leur cible avec précision et mis hors service les deux aéroports », a-t-il fait savoir.

Le général Sarii a en outre menacé « d’asséner des coups plus durs à la coalition saoudienne en cas de poursuite de son agression militaire et son embargo contre le Yémen ».

Les forces conjointes yéménites rebattent les cartes

Sur un autre plan, le service de presse des forces yéménites a diffusé une vidéo montrant des attaques contre les positions de l’armée saoudienne près de la région de Jabal Qais, à Jizane.

Les scènes diffusées par la presse yéménite montrent d’intenses combats avec des armes lourdes et semi-lourdes, opposant les forces conjointes yéménites aux militaires saoudiens.

L’utilisation de missiles par les forces yéménites pour percer les lignes de défense saoudiennes a permis une progression rapide et efficace des forces conjointes (armée et Ansarullah) après la défaite des militaires saoudiens et de leurs mercenaires.

Très intenses, les combats se sont ensuite étendus vers la région de Najrane lorsque les Yéménites ont lancé une attaque massive contre les positions saoudiennes dans la localité de Shaja. Ils ont réussi à vaincre l’armée saoudienne et ses mercenaires devant la base d’al-Sadis, lui infligeant des dégâts matériels et humains considérables avant de se saisir de nombreuses armes.

À Asir, l’unité d’ingénierie a également réussi à faire sauter des bases militaires saoudiennes dans la région d’al-Rabou’a, faisant un grand nombre de tués et de blessés parmi les forces ennemies.

L’unité balistique yéménite a également pris pour cible un véhicule blindé saoudien devant le point de passage d’Alab, ce qui a entraîné sa destruction et la mort de ses occupants.

Le plan de la Résistance à Assir est clair : elle veut s’emparer du sud-ouest de la province pour se frayer un passage vers cette autre province saoudienne qu’est Najrane. C’est al-Rabouah qui est la clé de cette connexion. Ansarullah contrôle une partie du sud-est et du sud-ouest d’Asir. Il est grand temps que les QG des opérations à Najrane et à Asir opèrent avec une plus grande coordination.

Najrane, Asir et Jizane appartenaient il y a encore 30 ans au grand Yémen avant que l’ex-président Saleh ne les rétrocède au régime saoudien.

Sources: AlMasriah + PressTV