Les délégations diplomatiques étatsunienne et saoudienne ont tenu une réunion avec les commandants des Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les Etats-Unis et un certain nombre de chefs tribaux dans une base occupée par Washington à Deir Ezzor afin de coordonner un plan pour la séparation de l’Euphrate oriental de la Syrie.

Le site d’information en langue arabe Step Mews, affilié aux miliciens, a rapporté vendredi 14 juin qu’une réunion s’était récemment tenue entre les deux parties dans la région pétrolière d’al-Omar, à Deir Ezzor Est.

Il a ajouté que le sous-secrétaire d’État adjoint Joel Rayburn, l’ancien ambassadeur des États-Unis au Bahreïn William V. Roebuck et le ministre saoudien des affaires du golfe Persique Thamer al-Sabhan ont participé à une réunion avec Qassan al-Yousef et Leili al-Hassan, les coprésidents du gouvernement civil de Deir Eizzor. Notant que cet événement était destiné à assurer la coordination pour soutenir les régions sous occupation des FDS, dans le Nord et le Nord-est de la Syrie, contre toute menace éventuelle et pour leur soutien politique et économique.

Selon le rapport, une autre réunion a également eu lieu entre les délégations arabe et étatsunienne et un certain nombre de chefs tribaux de Deir Ezzor sur la base d’al-Omar pour éliminer les différends entre les tribus et les FDS et discuter du soutien financier et logistique pour la région de l’Euphrate oriental.

Entre-temps, le site d’information en langue arabe Xeber 24 a rapporté qu’al-Sabhan a transmis un message du Prince héritier Mohammed bin Salman sur son soutien total aux miliciens dans le nord-est de la Syrie.

Les analystes syriens s’inquiètent du plan américano-saoudien visant à couper l’Euphrate oriental du continent, affirmant que le ministre saoudien a versé de l’argent aux chefs tribaux pour les inciter à coopérer avec la milice kurde et à soutenir l’influence de Riyad dans la région.

Ces derniers mois, les États-Unis ont accru leur soutien militaire aux Kurdes de l’est de la Syrie.

Des sources médiatiques ont rapporté au début du mois que des centaines de camions transportant de l’aide militaire et logistique étatsunienne ont été envoyés dans des zones sous le contrôle des FDS dans l’est de la Syrie, bien que Washington ait déclaré la fin de l’EI.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), partisan des miliciens , a signalé qu’un convoi composé de 55 camions contenant des envois logistiques et militaires a été envoyé en Euphrate oriental via le point de passage de Simalka dans le nord de l’Irak.

L’OSDH a également réitéré qu’un total de 1.115 camions ont été envoyés jusqu’à présent dans les zones sous le contrôle des FDS dans la province de Deir Ezzor.

Toujours le mois dernier, les médias ont déclaré que les forces kurdes soutenues par la coalition dirigée par les Etats-Unis s’étaient préparées à lancer une offensive militaire contre l’armée syrienne et les forces de résistance dans la province de Deir Ezzor.

L’agence de presse turque Anatoly a cité des sources locales affirmant qu’après avoir pris le contrôle de la région de l’Euphrate oriental, les combattants kurdes se préparent à lancer une attaque contre les forces soutenues par Damas à Deir Ezzor.

Elle a noté que les forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis entraînaient les combattants kurdes des bases d’Ain Issa dans la province de Raqqa et de la région pétrolière d’al-Amr dans l’est de Deir Ezzor, ajoutant que ces formations comprenaient le passage de ponts et rivières mobiles.

Les forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis et les combattants kurdes cherchent à obtenir le soutien des tribus régionales pour lancer l’attaque après que les habitants de la région aient appelé à organiser des manifestations massives en Euphrate oriental et aient appelé à l’expulsion des combattants kurdes soutenus par les Etats-Unis.

Entre-temps, les militants kurdes dirigés par les États-Unis ont tenu des réunions avec des chefs tribaux dans la zone pétrolière d’al-Omar.

Sources: Fars news; Traduction SLT