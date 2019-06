En réponse aux récentes allégations du prince héritier saoudien, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a émis l’espoir de voir Riyad abandonner son mauvais chemin menant aux guerres et aux destructions et d’entreprendre désormais des mesures constructives pour la région.

Abbas Moussavi a rejeté, lundi 17 juin, les accusations de de Mohammad ben Salman, selon lesquelles l’Iran est derrière l’attaque contre deux pétroliers dans la mer d’Oman. Selon M.Moussavi, les déclarations de MBS entraient dans le cadre des politiques erronées des autorités saoudiennes menées dans la région.

« Avec un manque de compréhension des variables politiques régionales et en adoptant une approche basée sur le militarisme, la menace et la tension, l’Arabie Saoudite a versé la richesse de son peuple et des pays de la région dans les poches des étrangers », a déploré le diplomate iranien.

Dans une interview accordée au quotidien Asharq al-Awsat dimanche, le prince héritier saoudien a reproché à l’Iran d’être à l’origine des attaques suspectes perpétrées contre deux pétroliers en mer d’Oman et a juré que Riyad « n’hésiterait pas à faire face à toutes menaces » contre ses intérêts.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé l’espoir que l’Arabie saoudite change de cap en prenant des mesures en faveur d’une nouvelle politique basée sur le dialogue et l’interaction, pour réduire les tensions régionales. « La République islamique d’Iran réservera, certainement, un bon accueil à cette nouvelle approche », a-t-il dit.

Source: Avec PressTV