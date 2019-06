Le grand journaliste italien Manlio Dinucci est catégorique : l’incident du Golfe d’Oman est « un casus belli contre l’Iran », et les images diffusées par les Etats-Unis sur une présumée vedette des Gardiens de la révolution décrochant soi-disant une mine non explosée sur la coque de l’un des pétroliers attaqués est « une insulte à l’intelligence ».

Dans sa chronique publiée dans le journal italien « il Manifesto », M. Dinucci estime que l’attaque en question contre les deux navires norvégien et japonais calque “l’incident du Golfe du Tonkin” du 4 août 1964 contre un torpilleur USA. Ce dernier avait été utilisé comme casus belli pour bombarder le Nord Vietnam.

Quant à la vidéo diffusée par Washington: à travers elle, Washington cherche à camoufler le but de l’opération. Celle-ci relève de la stratégie pour le contrôle des réserves mondiales de pétrole et de gaz naturel et de leurs couloirs énergétiques, souligne-t-il.

Selon lui, l’Iran et l’Irak, dont les réserves pétrolifères totales dépassent celles de l’Arabie Saoudite et sont cinq fois supérieures à celles des USA. Les réserves iraniennes de gaz naturel sont environ 2,5 fois celles des USA. Pour la même raison se trouve dans le viseur étasunien le Venezuela, pays qui a les plus grandes réserves pétrolifères du monde.