Le président américain dit vouloir quitter le Moyen-Orient. Il a déclaré que les Américains sont restés jusqu’aujourd’hui dans la région, parce qu’ils avaient besoin du pétrole, mais qu’ils sont depuis devenus un grand exportateur d’énergie.

Dans un entretien accordé l’hebdomadaire américain Time, le président américain, Donald Trump, a prétendu qu’il réfléchissait à un retrait des forces américaines du Moyen-Orient. Selon lui, les États-Unis n’avaient plus besoin d’être présents au Moyen-Orient.

À la question de savoir si les tensions entre Téhéran et Washington s’amplifient, Trump rétorque :

« J’ai dit que l’Iran n’accédera pas aux armes nucléaires et cela revêt une importance particulière. Comme vous le savez, 16 000 militaires américains étaient déployés en Afghanistan, quand je suis arrivé au pouvoir, tandis que leur nombre s’élève aujourd’hui à 9 000 personnes. Au demeurant, une série d’événements surviennent maintenant dans ce pays. J’aimerais que l’armée américaine se retire du Moyen-Orient. Nous ne devions en réalité pas être déployés là-bas. »

Interrogé sur les incendies des deux pétroliers dans la mer d’Oman, le 13 juin, et leurs répercussions sur le prix du brut, le locataire de la Maison-Blanche a prétendu que la dépendance des États-Unis envers le pétrole du Moyen-Orient avait considérablement diminué.

Ce faisant, il a tenté de tempérer la virulence de ses propos anti-iraniens précédents.

Auparavant, il avait accusé l’Iran d’être impliqué dans les attaques du tanker norvégien Front Altair et du pétrolier japonais Kokuka Courageous dans les eaux de la mer d’Oman.

« Je veux vous dire une chose à propos des pays et des sociétés pétrolières qui tirent parti du détroit d’Hormuz, comme la Chine, dont 60 % de ses besoins en brut viennent de cette région, et le Japon, qui dépend à 25 % du pétrole de cette région. Un nombre considérable d’autres pays dépendent, à l’instar de la Chine et du Japon, du pétrole du Moyen-Orient. Par contre, nous en achetons très peu. Comme vous le savez, nous avons fait des progrès considérables depuis un an et demi dans le secteur énergétique et en réalité nous nous sommes transformés nous-mêmes en grands exportateurs d’énergie. Notre situation a donc changé par rapport au passé. Auparavant, nous avions besoin d’être présents au Moyen-Orient. Comme d’aucuns le disent également, nous y étions pour le pétrole », a indiqué Trump au magazine Time.

Source: Avec PressTV