L’agence de presse officielle de la Corée du Nord a annoncé que le leader nord-coréen avait insisté, lors de sa rencontre avec le président chinois, sur le renforcement des relations bilatérales et le rétablissement de la paix dans la région.

Le président chinois Xi Jinping regagnait Pékin vendredi après une visite triomphale en Corée du Nord, dont le dirigeant Kim Jong-un s’est félicité d’avoir ravivé l’amitié « invincible » avec son grand voisin.

« La visite de l’allié chinois est une occasion importante pour les deux pays d’afficher au monde entier leur relation invincible et une amitié immuable », s’est félicité Kim Jong-un, cité par l’agence nord-coréenne KCNA.

Selon le journal chinois South China Morning Post, KCNA a publié des détails sur la visite jeudi des dirigeants chinois et nord-coréen. Lors de cette entrevue, le leader nord-coréen s’est exprimé sur la situation complexe régionale et internationale.

Des relations plus solides entre la Chine et la Corée du Nord aboutiront au renforcement de la stabilité de la péninsule coréenne et au rétablissement de la sécurité dans cette partie du monde, a annoncé KCNA.

Les deux parties ont également déclaré que la consolidation des relations bilatérales contribuerait à une meilleure compréhension des intérêts communs et garantirait la paix, la stabilité et le développement dans la région.

Le président chinois a déclaré que si les sanctions internationales contre Pyongyang n’étaient pas levées, la Chine appuierait la nouvelle stratégie nord-coréenne adoptée par Kim plus tôt cette année.

Les deux parties se sont mises d’accord sur l’approfondissement de la coopération dans divers domaines.

Xi Jinping a apporté son aide à la Corée du Nord pour faire face aux besoins en matière de sécurité et de développement et s’est déclaré prêt à jouer un rôle constructif dans le désarmement nucléaire dans la péninsule coréenne.

Il est à noter que le président chinois a été acclamé jeudi à Pyongyang par des centaines de milliers de Nord-Coréens. Sa visite est la première d’un président chinois dans ce pays depuis 2005 et les tensions apparues à la suite du programme nucléaire nord-coréen, qui a été suivi de sanctions internationales.

Les deux voisins font face à la pression du président américain, qui cherche à obtenir la dénucléarisation de la Corée du Nord et des concessions commerciales de la part de Pékin.

Source: PressTV