Les dirigeants du Corps des gardiens de la révolution islamique multiplient leur apparitions et leurs déclarations à l’ intention des Etats-Unis, dont le président Donald Trump ne cesse de souffler le chaud et le froid sur la crise avec l’Iran, sans jamais passer à l’acte.

« Aucun ennemi, y compris les Américains, n’ose tirer une seule balle en direction du territoire iranien », a déclaré le général Ali Fadavi, le commandant adjoint du CGRI, lors d’une cérémonie militaire organisee ce jeudi 27 juin à Yazd, dans le centre d’Iran.

M. Fadavi semblait répliquer à des déclarations du président américain Donald Trump, faites le mercredi 26 juin, sur la possibilité d’une guerre courte contre Téhéran, potentiellement dévastatrice.

« Nous sommes dans une position très forte, et ça ne durerait pas très longtemps, je peux vous le dire », a assuré M. Trump sur la chaîne de télévision Fox Business Network. « Et je ne parle pas de troupes au sol », a-t-il ajouté, rapporte l’AFP.

Or selon le général iranien, la puissance des forces armées iraniennes a dissuadé les ennemis de l’Iran, dont les Américains, d’agresser le pays.

« Trente ans après la fin de la guerre imposée par Saddam Hussein à la République islamique d’Iran, aucune puissance n’a plus osé tirer une seule balle en direction du territoire iranien, car nos ennemis se sentent faibles face à nos moyens de défense », a-t-il déclaré, rapporte le site en ligne de la télévision iranienne Press TV.

Il a rappelé que depuis la victoire de la Révolution islamique de 1979, 40 000 membres du CGRI et 100 000 membres du Bassidj (forces populaires) ont sacrifié leur vie pour défendre la patrie et la Révolution.

Une force de mobilisation maritime entre sunnites et chiites

Pour sa part, le commandant des forces navales du CGRI, le contre-amiral Alireza Tangsiri, a préféré évoquer l’interception du drone sophistiqué de l’armée américaine par la DCA du CGRI.

D’après lui, c’était une riposte forte et précise des Iraniens à toute puissance qui oserait violer l’espace aérien, terrestre et maritime de la République islamique d’Iran.

« Cela a prouvé que les forces armées iraniennes surveillent de près tous les agissements des puissances extrarégionales près des frontières iraniennes », a-t-il assuré lors d’une visite dans la province de Hormozgan, dans le sud iranien.

« Les ennemis de l’Iran devraient en tirer les leçons pour comprendre que le pays défend avec force son territoire et riposte avec fermeté à toute menace ou agression étrangère », a-t-il conseillé aussi.

Mettant l’accent sur la nécessité que « le peuple reste uni et solidaire pour faire désespérer les satans surtout les Etats-Unis et leurs sbires », il a salué la formation d’une force de mobilisation maritime à partir de la Force maritime du CGRI. Elle permettra, a-t-il exliqué, d’investir les différentes capacités populaires, notamment celles permettant de renforcer l’unité entre sunnites et chiites dans les provinces du littorales et frontalières du pays, selon Fars News.

Sources: Press TV, AFP, Fars News

Source: Divers