Une cinquantaine de Palestiniens ont été blessés par des balles des militaires de l’occupation israélienne lors de la 64e Marche du grand retour dans la bande de Gaza.

Baptisée par le Haut Comité national «Mort à la conférence de Bahreïn», la Marche du grand retour a eu lieu à l’est de Gaza.

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a fait part d’au moins 49 blessés, dont un secouriste du Croissant-Rouge palestinien.

En Cisjordanie, des dizaines de Palestiniens ont également été blessés dans des affrontements avec les forces d’occupation à l’est de Naplouse.

50 blessés et 19 détenus à Issawiya

Entre-temps, plus de 50 jeunes palestiniens ont été blessés, depuis vendredi soir, dans les violents accrochages avec les militaires d’occupation dans le quartier d’al-Issawiya, à l’est de Jérusalem AlQuds occupée, a rapporté le site Paltoday.

19 Palestiniens, dont une femme, ont en outre été détenus, ce matin, par les forces d’occupation.

La chaîne libanaise Al-Mayadeen a rapporté que des centaines des militaires de l’occupation s’étaient installés dans les rues de cette localité, notamment à proximité de la mosquée Al-Arbaeen, et s’apprêtaient à attaquer le quartier d’al-Oubaïd où un jeune Palestinien avait été tué, la veille.

Des milliers de Palestiniens empoisonnés

Selon une autre dépêche en provenance des territoires palestiniens, plusieurs milliers de Palestiniens auraient été empoisonnés dans la province de Salfit, dans le nord de la Cisjordanie, en raison de la pollution de l’eau potable causée par des colons sionistes.

Lors d’une conférence tenue à Ramallah au centre de la Cisjordanie, le ministre palestinien de la Santé a déclaré : « Le bureau de la Santé de Salfit a fait état de l’empoisonnement de plusieurs milliers de citoyens palestiniens dans le village de Marda au nord de Salfit pour avoir consommé de l’eau polluée par des colons israéliens. »

Il a ajouté que les victimes de cet empoisonnement se plaignaient généralement de douleurs abdominales sévères, de nausées et de vomissements. Il a précisé que la principale cause de pollution est l’existence de la colonie Ariel à Salfit, dont l’eau polluée est mélangée à l’eau potable qui pénètre dans le village et a provoqué l’empoisonnement des villageois.

