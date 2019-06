Un drone d’espionnage appartenant à l’armée saoudienne a été abattu par Ansarullah à l’est de la montagne d’al-Nar, à proximité de la province de Jizane, au sud de l’Arabie, a rapporté la chaîne de télévision Al-Masirah.

Quatre drones de la coalition dirigée l’Arabie saoudite ont auparavant été détruits dans différentes régions à la frontière ou sur le territoire yéménite ces dernières semaines.

Selon une autre source d’information, Ansarullah a tiré un missile de type Zelzal-1 sur les positions des mercenaires de l’armée saoudienne à Majaza-Est, dans la province saoudienne d’Asir. Lors de cette frappe balistique, plusieurs Saoudiens ont péri.

Toujours à Asir, l’unité d’artillerie de l’armée yéménite et d’Ansarullah a pilonné les repaires de la coalition saoudienne, tuant plusieurs mercenaires.

Manifestations de soutien à la Palestine

Sur un autre plan, les citoyens des provinces yéménites de Saada et de Sanaa ont organisé une manifestation en signe de soutien à la nation palestinienne. Ils ont condamné les complots américano-israélo-saoudiens contre le monde musulman.

La chaîne qatarie Al-Jazeera a rapporté que la marche des Yéménites à Sanaa visait à condamner les agressions de la coalition saoudo-émiratie et le plan américano-israélien du « Deal du Siècle ».

La télévision libanaise Al-Mayadeen a par ailleurs fait part de la manifestation des habitants de Saada lors de laquelle les manifestants portaient des drapeaux du Yémen et de la Palestine. Ils ont également exprimé leur opposition à la normalisation des relations avec Israël et à des tentatives de faire tomber aux oubliettes la cause palestinienne.

Source: Avec PressTV