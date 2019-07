Le Pentagone a rédigé un nouveau rapport stratégique en 150 pages, indiquant que le gouvernement du président Donald Trump continue de sous-estimer l’ampleur des actions de la Russie, surtout « le recours de Moscou à la propagande et à la désinformation » pour exercer son influence sur l’opinion publique, notamment en Europe, en Asie centrale, en Afrique et Amérique latine.

Le « Livre blanc » du Pentagone souligne également les dangers pour Washington d’un alignement croissant entre la Russie et la Chine pour contrer les alliances internationales des États-Unis.

Les auteurs de ce rapport estiment que le désarroi sur la scène de la politique intérieure des États-Unis empêche ce pays de se doter d’un récit crédible et convaincant pour prétendre avoir gagné la Guerre froide.

L’étude du Pentagone ne critique point le président Donald Trump, mais souligne que les deux grands partis politiques des États-Unis ne sont pas contents du comportement agressif et humiliant du président Trump envers les alliés de Washington en Europe et en Asie, mais aussi de l’affection que Trump exprime pour Vladimir Poutine et Kim Jong-un. La classe politique américaine est également mécontente de Trump parce qu’il se moque sans cesse des preuves qui, selon elle, vont dans le sens d’une intervention des Russes dans les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis.

Natalia Arno, présidente de « Free Russia Foundation », un groupe de réflexion anti-Poutine basé à Washington, a souligné : « La Russie attaque les institutions occidentales de différentes manières. » Selon elle, ces attaques peuvent sembler subtiles et astucieuses, mais « elles deviennent destructives, car elles exercent leur influence sur les gouvernements occidentaux, leurs systèmes judiciaires et législatifs ».

L’amiral Jeffrey Czerewko, directeur adjoint des opérations mondiales de l’état-major des forces armées américaines, explique dans la préface de cette étude : « Dans ce contexte, la concurrence économique, les campagnes d’influence, les actions paramilitaires, les cyberattaques et la guerre politique deviendront probablement plus répandues. Dans une telle situation, le risque des erreurs de calcul augmente, ce qui augmentera aussi le risque de conflits armés. »

Le document du Pentagone, qui n’a pas été largement diffusé, évalue les grandes lignes des objectifs politiques de la Russie et les différentes activités contre-productives de Moscou par exemple en Afrique et au pôle Nord, mais surtout les mesures prises par Vladimir Poutine pour saper les démocraties occidentales, en particulier dans la périphérie de la Russie, en utilisant d’autres moyens que le conflit militaire direct.

