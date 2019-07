Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir frappé des dirigeants d’Al-Qaïda dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, au lendemain de l’annonce de la mort de huit miliciens jihadistes takfiristes dans cette région.

« Cette opération a ciblé des agents d’Al-Qaïda en Syrie responsables d’avoir planifié des attaques menaçant des citoyens américains, nos partenaires et des civils », a argué le Commandement central américain dans un communiqué.

« Avec nos alliés et partenaires, nous continuerons à viser Daech et Al-Qaïda pour empêcher les deux groupes d’utiliser la Syrie comme un refuge », a dit le communiqué.

Depuis sa création en 2014, la coalition internationale menée par les USA a pris pour prétexte la lutte contre les groupuscules jihadistes takfiristes à l’idéologie sous dominance wahhabite, dont Daech, pour s’immiscer en Syrie. Elle a apporté son soutien aux Kurdes syriens, les aidant à conquérir d’importantes superficies du nord et du nord-est, dans le cadre d’un projet visiblement destiné à diviser ce pays.

Mais il lui est rarement arrivé de frapper dans la province d’Idleb. La dernière fois remonte à février 2017, lorsque les Etats-Unis ont liquidé un dirigeant d’al-Qaïda, Ahmad Hassan Aboul-Kheir al-Masri , à proximité d’Idle.

Pخur ce dimanche 30 juiى, c’est l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), cette instance médiatique de l’opposition syrienne, créée par le renseignement britannique qui a diffusé l’information. Elle indique que plusieurs chefs du groupe Hourras al-Din, lié à Al-Qaïda, ont été tués le dimanche 30 juin par des bombardements dans la région d’Idleb.

« Six chefs, dont deux Tunisiens, deux Algériens, un Egyptien et un Syrien, ont été tués par un bombardement visant une réunion dans (…) un secteur à l’ouest d’Alep », voisin de la province d’Idleb, a-t-il indiqué.

Un site d’information de l’opposition syrienne, Baladi news a quant à lui fait état de trois tués parmi les miliciens du groupe en question. Il a assuré que le quartier général a été entièrement détruit.

Selon Orient-news, une télévision de l’opposition syrienne qui diffuse depuis la Turquie, quatre raids aériens ont été lancés par l’aviation de la Coalition contre le quartier général de ce groupuscule, situé dans la région de Rif al-Mouhandicine à l’ouest d’Alep. Formé de plusieurs batiments au coeur de plusieurs fermes, il était assiégé et faisait l’objet d’une surveillance sévère. Les familles de ses dirigeants y sont installés.

Fondé en février 2018, Hourras al-Din compte des miliciens syriens et étrangers, 1800 selon l’OSDH.

Actif dans la région d’Idleb et les secteurs avoisinants des provinces de Hama, Alep et Lattaquié, ce groupuscule formé de miliciens de l’ex-front al-Nosra fait partie de la coalition Hayat Tahrir al-Cham (HTC), laquelle compte de nombreux groupuscules jihadistes takfiristes dans ses rangs. Contrôlant cette province, HTC est soutenu par Ankara.

Depuis fin avril, l’armée syrienne et son allié russe ont intensifié leurs frappes sur la région d’Idleb. Des combats au sol ont lieu, en parallèle, dans quelques zones de cet ultime bastion anti-Assad, notamment le nord de la province de Hama.

Sources: AFP, Baladi news, Orient news…

Source: Divers